Для обеспечения безопасности перемещения по поверхности, на которых расположены отделочные материалы с повышенным коэффициентом скольжения, по ступенькам в индивидуальных домах или многоуровневых квартирах устанавливают так называемые противоскользящие ленты.

Они крепятся с помощью клеевой основы и имеют специальное внешнее покрытие для повышения коэффициента трения. Противоскользящие ленты в широком ассортименте можно найти на сайте компании супер-лента.рф.

Виды противоскользящих лент

Все ленты данного назначения классифицируются по следующим показателям:

Способу повышения коэффициента трения. Ленты изготавливаются абразивные и неабразивные (например, виниловые, амортизирующие и т.д.).

Материал, из которого изготовлена основа: металл, ткань, прочный полимер или пропитанная бумага.

Наличие особенностей, для улучшения определённых свойств. Например, применение в помещениях с повышенной влажностью, обеспечении повышенной нагрузки, яркого цвета (сигнальные ленты).

Форме внешней поверхности: гладкая или с нанесёнными изменениями на поверхности (перфорация, полоски, определённый рисунок).

Геометрические размеры. Они выполняются в форме полос различной ширины. Выпускаются обычно в форме рулона, что облегчает выбор длины.

Стоимость.

Способы крепления

В зависимости от конструкции подобные ленты крепятся следующими способами:

С помощью специального клея.

Механическим.

Специально разработанными креплениями.

Большинство лент крепятся к поверхности благодаря нанесённому на внутреннюю поверхность клеевому составу. Он защищён от повреждений специальной плёнкой, которая перед приклеиванием снимается.

Отдельные виды ленты приклеиваются на специальный клей, который наносится на поверхность перед началом её установки.

Под механическим способом крепления понимают использование обычных крепёжных элементов, например гвоздей или саморезов.

Некоторые производители для крепления своих антискользящих лен изготавливают специальный каркас, например из алюминия, который непосредственно крепиться к полу. Затем лента вставляется в этот каркас.

При монтаже антискользящего покрытия осуществляют следующие операции:

Выбирают вид, форму и размер ленты;

Не зависимо от способа крепления, необходимо произвести подготовку поверхности, на которую будет наноситься лента;

Крепят ленту;

При клеевом способе крепления выделяют время на высыхание и прочное схватывание клея с поверхностью.

При правильном приклеивании лента обладает достаточно продолжительным сроком службы и способна качественно выполнять задачи по предотвращению скольжения по гладкой поверхности.