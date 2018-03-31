Производство и строительство быстровозводимых ангаров

Быстровозводимые ангары – постройки, которые способны использоваться в широком спектре применений. Сегодня большое количество фирм предоставляет услуги по строительству быстровозводимых ангаров. Однако, результат не всегда остаётся положительным. Настоятельно рекомендуется заключать сотрудничество лишь с профессионалами. Процесс требует взвешенного и продуманного подхода (расчёты и планирование).

Ниже опишем используемые материалы, а также возможные сложности, сопутствующие процессу организации быстровозводимых построек. Отметим, что для обеспечения положительного результата, заказчик сам должен знать, чего он хочет. Под этим подразумеваются, прежде всего, технические спецификации, требуемые от будущего ангара. Ведь быстровозводимые ангары на практике применяются для:

хранения спецтехники;

хранения зерновых культур;

создания цехов;

создания паркинга и т.д.

Принципы строительства быстровозводимых ангаров

В самом начале на участок приезжает специалист, в задачу которого входит оценка и анализ предлагаемого пространства. Необходимо использовать его преимущества и недостатки для достижения поставленной заказчиком цели.

Напомним, что достаточно часто быстровозводимые сооружения организовываются на производственных площадях. Главной задачей здесь считается эргономичное использование пространства.

Нередко быстровозводимые ангары устанавливаются между уже существующих капитальных построек. Естественно, при этом важно соблюдать меры противопожарной безопасности.

Принимая во внимание все особенности строительной площадки, специалист выбирает оптимальные технологии и материалы для организации ангара.

Профильные трубы и сэндвич-панели

Означенные в подзаголовке материалы являются основными в создании быстровозводимых ангаров. Металлическая профильная труба не только доступна на строительных маркетах в актуальных условиях, но и обладает необходимыми несущими характеристиками.

Не будем забывать о необходимости наличия фундамента. Несмотря на лёгкость конструкции ангара, очень редко используются фундаменты на винтовых сваях. Важно понимать, что ангары могут быть, как арочными, так и с вертикальными стенами.

Сэндвич-панели обеспечивают необходимую конструктивную прочность и высокие показатели по теплосбережению.

В видео представлен процесс строительства арочного ангара:

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