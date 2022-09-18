Голубая карта Германии- программа, позволяющая по упрощённой процедуре получить вид на жительство в Германии. Она распространяется только на высококвалифицированных специалистов, которые будут работать в Германии в тех отраслях экономики, которые нужны этой стране.

В-первую очередь, это высококвалифицированные врачи, компьютерщики разных направлений, финансовые аналитики, преподаватели точных дисциплин, инженеры.

Такая программа существует уже более 5 лет, действует не только в Германии, но и почти во всех странах ЕС (кроме Дании, Ирландии и Великобритании). Голубая карта даёт право без проблем въезжать в другие страны ЕС безвизово в течение 90 суток.

Это привилегия распространяется на всех членов семьи обладателя Голубой карты. Супруг(а) владельца данной карты также имеет право получить вид на жительство по упрощённой программе без подтверждения знания немецкого языка.

После получения этой карты в Германии, через 1,5 года, можно переехать в другую страну ЕС и там работать. Обладатели этой карты по сути уравнены в правах со всеми гражданами Германии, за исключением того, что они не имеют права участвовать в выборах и занимать должности в государственных структурах. Подробнее узнать о получении голубой карты Германии можно на сайте компании голубая-карта.рф.

Где получить и какие документы необходимы

Голубую карту можно получить вне Германии (вне стран ЕС), Для этого нужно получить сначала рабочую визу (ни в коем случае не туристическую), приехать в Германию, затем подать там документы на получение Голубой карты. Для того, чтоб Вам выдали эту карту, нужно подходить по следующим критериям:

Должен быть заключён трудовой договор с немецкой компанией, зарегистрированной не менее года, либо нужно иметь приглашение на работу;

Должен быть на руках документ, подтверждающий соответствие квалификации, требуемой для работы;

Есть документ о высшем образовании вуза, который котируется в в Германии;

Оформлена медицинская страховка на всё время действия трудового договора;

Отсутствуют проблемы с правоохранительными структурами;

Не болен опасными для окружающих заболеваниями (есть подтверждение тому);

Есть сертификат о знании немецкого языка, либо свидетельство о прохождении языковых курсов.

Голубую карту выдают обычно сроком на 4 года, если трудовой договор заключён на меньший срок, то дают на срок, равный трудовому договору + 3 месяца с возможностью продления карты.

По истечении срока Голубой карты можно претендовать на титул постоянного жителя Германии, при условии, что человек отработал не менее 33 месяцев и всё это время оплачивал все необходимые взносы.

В 2020 году появилось ещё одно требование для получения ПМЖ- необходимо сдать тест на знание правового и социального порядка, а также условий жизни в Германии.