Прогноз кибербезопасности на 2024 год

В ближайшие годы в интернет-технологиях намечается тенденция дальнейшего развития скорости и надежности. Как сообщает издание android-robot.com, на этом фоне уделяется внимание обработке клиентских запросов CDN и кибербезопасности.

Российские CDN заменят зарубежные сети

Когда ушли зарубежные IT-компании, у российских разработчиков выросли стимулы к росту и развитию. В 2022 году лидеры IT-рынка (первая сотня) получили суммарно доход больший на 9% от предыдущего года.

На 2023 год рост еще укрепился. Правительство наметило на 2024 год закупки российского ПО на 70% в общей массе, а на 2025 год полностью перейти на отечественные продукты.

На 2024 год планируется расширять российский рынок CDN – географически распределенной сети, доставляющей контент на пользовательские запросы по миру.

На нее придется тяжелый контент с видео и фото, потоковыми трансляциями. Потому что CDN обеспечит стабильную скорость доставки данных на любое расстояние без еепотерь. Это важно для бизнеса – с меньшими задержками растет привлеченная аудитория. На 2024 год планируется рост объемов CDN до 3,5 млрд. Их обеспечат сетевые держатели каналов с передачей данных – телефонные и сетевые операторы, объединившись в национальную структуру CDN под эгидой Минцифры.

Переходы к iaas-облакам и edge computing

Рост российских CDN неразрывно связан с облачными доставками и хранением там огромных массивов данных.

В 2023 году спрос на них вырос на 20%.Это произошло с уходом с российского рынка Google Cloud и других. По итогам 2023 года ожидается потребление облачных услуг на 28% больше. Услуги облаянных услуг iaas в облачных затратах составляет почти 90%. По статистике, публичными облаками а России пользуются 46% компаний, а частными – 59%.

Но растет тенденция к гибридному использованию тех и других, и в 2024 году она продолжится. А общие затраты крупных игроков на облачное хранение в 2025-м вырастет на 40%.

Это будет вызвано переходом к edge-решениям. В отличие от классического хранения удаленными серверами, edge предполагает обработку локально на местах.

Борьба искусственного интеллекта с кибератаками

В 2023 году активность кибератак удвоилась.

Первое место в потерях утечка конфиденциальных данных, второе – нарушается ритм работы компаний. Пятая часть атак – загрузчики. Закрепляясь в системе и скачивая ПО с удаленным доступом, занимаются сбором учетных данных. На 60% больше в 2023 году стало ddos-атак. И в 2024 году планируется применение технологий с функциями CDN в защите от таких атак.

Но главная ставка в защите – на искусственный интеллект. Почти 50 % компаний стали использовать его для защиты и распознавания кибератак.

Планируется расширение его использование в распределенных сетях и в соцсетях.