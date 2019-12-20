Характеристика и рейтинг кэшбэк сервисов в 2020 году

Абсолютно каждый, кто покупает онлайн, рано или поздно сталкивается с кэшбэком. Данное понятие сразу вызывает интерес. Кому не хочется сэкономить до 5% от суммы покупки?

В этой статье мы собрали для вас информацию об использовании кэшбэка и рейтинг сервисов на https://maxcashback.ru, предоставляющих таковую возможность. Cash Back в переводе значит возврат наличности. Разберёмся поподробнее в механизмах работы кэшбэк сервисов.

В данный момент лидирующие позиции в сфере возврата части денег от покупки онлайн занимают специализированные сервисы. Они договариваются с магазинами и большими онлайн-площадками о сотрудничестве.

Продавец подобными акциями привлекает новых покупателей, сервис получает часть о суммы возврата средств, а покупатели получают назад 0,5-5% от суммы покупки.

Таким образом, в выигрыше остаётся каждая сторона. По данному принципу работают все крупнейшие магазины в интернете: алиэкспресс, ламода, авиасэйлс, букинг, асус, амазон и другие.

Кэшбэк начисляется не сразу. Часто приходится ждать до месяца с момента покупки. Но суммарно, если постоянно пользоваться сервисами, можно накопить немалую сумму денег. Если вам необходимо приобрести бытовую технику, одежду или товары для быта, то сумма возврата средств за несколько месяцев вас приятно удивит.

Есть ли кэшбэк сервисы в России?

В России действует около десятка кэшбэк сервисов. Схема их работы прозрачна. Вам предоставят ссылку на магазин, вы оформите покупку и через определённое время получите кэшбэк на счёт сервиса.

Вы переводите деньги продавцу, а не владельцу сайта, поэтому никакого мошенничества со стороны посредника априори быть не может. Оценивать сервис стоит по количеству необходимых вам магазинов, сотрудничающих с сайтом. Поэтому для каждого пользователя оценка качества кэшбэк сервиса будет субъективной.

Вот рейтинг топ-10 кэшбэк сервисов, самых крупных в России: LetyShops, EPN Cash Back, Smarty Sale, Mega Bonus, Cash4Brands, Скидка.ру, KopiKot, eBates, TopCashback, ExtraBux... Таких сервисов значительно больше. Отзывы о каждом из вышеперечисленных находятся в открытом доступе. Какой для вас лучший — решать вам.

Помните, что контроль над расходами — это основа финансовой грамотности. Экономия средств позволяет вам потреблять больше и никогда не попадать в ситуации, в которых вам не хватает денег.

Скидка 5% с каждой покупки — достаточно крупная сумма, которая очень порадует вас на дистанции в полгода. Кэшбэк сервисы предоставляют возможность вывести деьги на телефон, карточку или электронный кошелёк.