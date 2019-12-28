образ жизни – креатив
Профессиональные ножи Tramontina-Master для кухни
28 декабря 2019

Приготовление пищи в домашних условиях может превратиться в страстное хобби, если под рукой имеется соответствующий инвентарь. Главным атрибутом повара (пусть и домашнего) является нож. Очень важно корректным образом подобрать набор ножей. Универсальных ножей не существует. Точнее говоря, конечно, такие модели есть. Однако, при работе ими возникают практические трудности. Профессионалы рекомендуют использовать специализированные ножи для конкретного рода деятельности. К примеру, филейный нож для отделения филе, поварской – для нарезки и т.д.

На сайте https://my-lezo.com/catalog/nozhi-myasorazdelochnyie-pro/tramontina-master Вы сможете приобрести ножи Tramontina по весьма привлекательным расценкам. Линейка Master отличается использованием высококлассной стали. Однако, не только металл клинка обеспечивает комфорт в использовании ножа. В магазине My Lezo Вы сможете приобрести нож для любого рода деятельности.

Преимущества линейки Tramontina Master

Преимущества линейки Tramontina Master

Среди очевидных достоинств ножей следует отметить:

  • долговечный клинок (используется сталь 1.4110);
  • эргономичная рукоять;
  • наличие антибактериального покрытия;
  • V-образная заточка.

Означенная марка стали подходит для кухонных ножей идеальным образом. Чрезмерно жёсткая сталь, часто используемая в производстве охотничьих ножей, весьма тяжела для заточки в бытовых условиях. Сталь 1.4110 Вы сможете заточить при помощи любого бытового точильного камня или спецточилки (автоматически выставляется угол заточки ограничителями).

Эргономика рукояти – очень важный параметр при выборе. Нож должен уверенно лежать в руке. Это позволит работать им с филигранной точностью.

Ручка выполнена из полипропилена. Любой нож из линейки Master можно класть в посудомоечную машину.

Почему стальные ножи лучше керамических?

Почему стальные ножи лучше керамических?

Использование керамики в производстве кухонных ножей в своё время сделало революцию. Действительно, керамические ножи держат заточку очень долго. Затупить их практически невозможно.

Однако, бритвенное лезвие в регулярном использовании оборачивается регулярными травмами (порезами). Но не в этом главный минус керамического ножа. Керамический нож хоть и сложно затупить, но достаточно просто разбить.

Достаточно один раз неудачно уронить нож из керамики на пол, чтобы часть лезвия в прямом смысле откололась. Со сталью такого никогда не произойдёт. На стали 1.114 0 заточка держится весьма продолжительное время.

Кроме того, в магазине My Lezo Вы всегда сможете докупить аксессуары для ножей. Подразумевается мусат.

В видео представлен тест ножей Tramontina Master:

Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Ирина: Далеко не каждому человеку удается добиться успеха. Многим не хваетает целеустремленности и силы духа. Нужно...
  • Андрей: Сотрудничал со многими рекламными агентствами, но к сожалению только единицы могут работать на результат,...
  • Мария: При выборе скатерти надо ориентироваться на форму стола, на интерьер комнаты, на материал, из которого...
  • Оксана: Сейчас для совершенствования своих знаний в бизнесе, считаю, обязательно эти курсы. Я сама участвую и мне...
  • Юля Алексеевна: Возьму на заметку – печатать свои личные наклейки лучше на фотобумаге. Я их делала на обычном...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика