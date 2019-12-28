Профессиональные ножи Tramontina-Master для кухни

Приготовление пищи в домашних условиях может превратиться в страстное хобби, если под рукой имеется соответствующий инвентарь. Главным атрибутом повара (пусть и домашнего) является нож. Очень важно корректным образом подобрать набор ножей. Универсальных ножей не существует. Точнее говоря, конечно, такие модели есть. Однако, при работе ими возникают практические трудности. Профессионалы рекомендуют использовать специализированные ножи для конкретного рода деятельности. К примеру, филейный нож для отделения филе, поварской – для нарезки и т.д.

На сайте https://my-lezo.com/catalog/nozhi-myasorazdelochnyie-pro/tramontina-master Вы сможете приобрести ножи Tramontina по весьма привлекательным расценкам. Линейка Master отличается использованием высококлассной стали. Однако, не только металл клинка обеспечивает комфорт в использовании ножа. В магазине My Lezo Вы сможете приобрести нож для любого рода деятельности.

Преимущества линейки Tramontina Master

Среди очевидных достоинств ножей следует отметить:

долговечный клинок (используется сталь 1.4110);

эргономичная рукоять;

наличие антибактериального покрытия;

V-образная заточка.

Означенная марка стали подходит для кухонных ножей идеальным образом. Чрезмерно жёсткая сталь, часто используемая в производстве охотничьих ножей, весьма тяжела для заточки в бытовых условиях. Сталь 1.4110 Вы сможете заточить при помощи любого бытового точильного камня или спецточилки (автоматически выставляется угол заточки ограничителями).

Эргономика рукояти – очень важный параметр при выборе. Нож должен уверенно лежать в руке. Это позволит работать им с филигранной точностью.

Ручка выполнена из полипропилена. Любой нож из линейки Master можно класть в посудомоечную машину.

Почему стальные ножи лучше керамических?

Использование керамики в производстве кухонных ножей в своё время сделало революцию. Действительно, керамические ножи держат заточку очень долго. Затупить их практически невозможно.

Однако, бритвенное лезвие в регулярном использовании оборачивается регулярными травмами (порезами). Но не в этом главный минус керамического ножа. Керамический нож хоть и сложно затупить, но достаточно просто разбить.

Достаточно один раз неудачно уронить нож из керамики на пол, чтобы часть лезвия в прямом смысле откололась. Со сталью такого никогда не произойдёт. На стали 1.114 0 заточка держится весьма продолжительное время.

Кроме того, в магазине My Lezo Вы всегда сможете докупить аксессуары для ножей. Подразумевается мусат.

В видео представлен тест ножей Tramontina Master: