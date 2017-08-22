Продажа сувениров в интернет-магазине FOXSTYLE

Сувениры – это отличный способ сделать оригинальный подарок своим близким, достойно выразить благодарность, напомнить о своей компании клиентам или провести праздничное мероприятие на высоком уровне.

Они надолго оставляют приятное впечатление и в зависимости от вида изделия могут постоянно применяться в повседневной жизни, например, если это именная футболка с логотипом.

Сувенирная продукция в каталоге магазина FOXSTYLE предлагается в виде готовых изделий, а также есть возможность заказать необходимый объем предметов по индивидуальному плану.

Особенно актуален индивидуальный заказ при организации корпоративных мероприятий, масштабных юбилеях предприятий или других событий бизнес категории.

Ассортимент сувенирной продукции

В магазине FOXSTYLE продажа сувениров ориентирована в первую очередь на практичность, а в качестве сувенирного бонуса предлагается печать на поверхности ткани, стекла или чего-то еще.

В каталоге вы найдете продукцию для семейных людей, супругов или влюбленных пар, детей и обычных людей. Это могут быть подарки на праздник или аксессуары для партнеров по бизнесу, сотрудников предприятия или покупателей магазина по случаю юбилея.

В каталоге представлены следующие категории товаров:

Одежда для мужчин, женщин и детей с забавными надписями, логотипами, рисунками или значками. С помощью специальной технологии на футболки и толстовки наносится многоцветный 3D рисунок, что будет оригинальным, модным и приятным сувениром для любого человека.

Аксессуары с необычным оформлением или 3D печатью. Например, кепки, галстуки, сумки для покупок или обуви, шапки и другие предметы.

Практичные аксессуары для повседневной жизни с соответствующим оформлением. Среди них кружки, обложки для документов, оригинальные чехлы для телефонов, брелоки и кухонные фартуки. Такой подарок – прекрасная возможность напомнить о каком-то важном событии любимому человеку, а так как это полезные повседневные предметы быта, человек постоянно будет вспоминать о дарителе.

Декоративные предметы для оформления интерьера(праздничные водяные шары, магниты, картины или фотографии из пазлов, копилки для денег, сувенирные настенные часы).

В разделе «Конструктор товаров» можно оформить индивидуальный заказ, самостоятельно подобрав цвет футболки, рисунок (например, личное фото).

Фильтр для оформления заказа предусматривает размерный ряд, объем посуды, цвет и короткое описание материалов товара. Стоимость изделий зависит от степени сложности выполнения заказа, она указывается в каталоге.

Почему стоит заказать сувениры от FOXSTYLE

Наш интернет-магазин имеет ряд преимуществ:

У нас большой выбор продукции, рассчитанный на разные вкусовые предпочтения для людей всех возрастов. Весь ассортимент представлен в едином каталоге с удобным поиском по категориям, нет необходимости тратить время на бесчисленные походы по магазинам и переговоры с менеджерами о личном заказе.

Оперативная работа. Мы выполняем поставленные задачи максимально быстро, всегда ставим реальные сроки для изготовления больших партий сувениров.

Гибкий сервис. Мы готовы изготовить необходимую вам категорию товара, даже если ее нет в нашем каталоге. Это касается даже розничного заказа.

Купить сувениры в Минске в нашем магазине вы можете по максимально низким ценам. Готовы предоставлять скидки и акции, как на сам товар, так и на его доставку при определенных условиях.

Сувенирная продукция изготавливается из прочных, высококачественных материалов, имеет достойный вид и неограниченный срок применения.

За более подробной информацией можете обратиться к менеджерам в онлайн-чате.

Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с процессом тампопечати.