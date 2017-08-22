идеи за чашечкой кофе

Продажа сувениров в интернет-магазине FOXSTYLE

22 августа 2017

Сувениры – это отличный способ сделать оригинальный подарок своим близким, достойно выразить благодарность, напомнить о своей компании клиентам или провести праздничное мероприятие на высоком уровне.

Продажа сувениров в интернет-магазине FOXSTYLE

Они надолго оставляют приятное впечатление и в зависимости от вида изделия могут постоянно применяться в повседневной жизни, например, если это именная футболка с логотипом.

Сувенирная продукция в каталоге магазина FOXSTYLE предлагается в виде готовых изделий, а также есть возможность заказать необходимый объем предметов по индивидуальному плану.

Особенно актуален индивидуальный заказ при организации корпоративных мероприятий, масштабных юбилеях предприятий или других событий бизнес категории.

Ассортимент сувенирной продукции

В магазине FOXSTYLE продажа сувениров ориентирована в первую очередь на практичность, а в качестве сувенирного бонуса предлагается печать на поверхности ткани, стекла или чего-то еще.

В каталоге вы найдете продукцию для семейных людей, супругов или влюбленных пар, детей и обычных людей. Это могут быть подарки на праздник или аксессуары для партнеров по бизнесу, сотрудников предприятия или покупателей магазина по случаю юбилея.

В каталоге представлены следующие категории товаров:

  • Одежда для мужчин, женщин и детей с забавными надписями, логотипами, рисунками или значками. С помощью специальной технологии на футболки и толстовки наносится многоцветный 3D рисунок, что будет оригинальным, модным и приятным сувениром для любого человека.
  • Аксессуары с необычным оформлением или 3D печатью. Например, кепки, галстуки, сумки для покупок или обуви, шапки и другие предметы.
  • Практичные аксессуары для повседневной жизни с соответствующим оформлением. Среди них кружки, обложки для документов, оригинальные чехлы для телефонов, брелоки и кухонные фартуки. Такой подарок – прекрасная возможность напомнить о каком-то важном событии любимому человеку, а так как это полезные повседневные предметы быта, человек постоянно будет вспоминать о дарителе.
  • Декоративные предметы для оформления интерьера(праздничные водяные шары, магниты, картины или фотографии из пазлов, копилки для денег, сувенирные настенные часы).

В разделе «Конструктор товаров» можно оформить индивидуальный заказ, самостоятельно подобрав цвет футболки, рисунок (например, личное фото).

Продажа сувениров

Фильтр для оформления заказа предусматривает размерный ряд, объем посуды, цвет и короткое описание материалов товара. Стоимость изделий зависит от степени сложности выполнения заказа, она указывается в каталоге.

Почему стоит заказать сувениры от FOXSTYLE

Наш интернет-магазин имеет ряд преимуществ:

  • У нас большой выбор продукции, рассчитанный на разные вкусовые предпочтения для людей всех возрастов. Весь ассортимент представлен в едином каталоге с удобным поиском по категориям, нет необходимости тратить время на бесчисленные походы по магазинам и переговоры с менеджерами о личном заказе.
  • Оперативная работа. Мы выполняем поставленные задачи максимально быстро, всегда ставим реальные сроки для изготовления больших партий сувениров.
  • Гибкий сервис. Мы готовы изготовить необходимую вам категорию товара, даже если ее нет в нашем каталоге. Это касается даже розничного заказа.
  • Купить сувениры в Минске в нашем магазине вы можете по максимально низким ценам. Готовы предоставлять скидки и акции, как на сам товар, так и на его доставку при определенных условиях.
  • Сувенирная продукция изготавливается из прочных, высококачественных материалов, имеет достойный вид и неограниченный срок применения.

За более подробной информацией можете обратиться к менеджерам в онлайн-чате.

Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с процессом тампопечати.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • adianon: Хорошая мысль, причём и для мегаполисов и для сёл, закупать можно и б/у инструмент – первоначальные...
  • Сергей Евгеньевич: Я думаю, раскрутить Интернет-магазин можно не только в сети, но и в офф-лайне, главное там выбрать...
  • никита: Можно еще здесь размещать https://all-servs.com
  • adianon: Критерии выбора – ваш кошелёк, швейцарские часы хоть и красивые с интересным дизайном, но если они не...
  • Виолетта: Электрические полотенцесушители и сырая ванная… Звучит абсурдно! Я бы ни при каких обстоятельствах их...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!