Продажа сувениров в интернет-магазине FOXSTYLE

Сувениры – это отличный способ сделать оригинальный подарок своим близким, достойно выразить благодарность, напомнить о своей компании клиентам или провести праздничное мероприятие на высоком уровне.
Они надолго оставляют приятное впечатление и в зависимости от вида изделия могут постоянно применяться в повседневной жизни, например, если это именная футболка с логотипом.
Сувенирная продукция в каталоге магазина FOXSTYLE предлагается в виде готовых изделий, а также есть возможность заказать необходимый объем предметов по индивидуальному плану.
Особенно актуален индивидуальный заказ при организации корпоративных мероприятий, масштабных юбилеях предприятий или других событий бизнес категории.
Ассортимент сувенирной продукции
В магазине FOXSTYLE продажа сувениров ориентирована в первую очередь на практичность, а в качестве сувенирного бонуса предлагается печать на поверхности ткани, стекла или чего-то еще.
В каталоге вы найдете продукцию для семейных людей, супругов или влюбленных пар, детей и обычных людей. Это могут быть подарки на праздник или аксессуары для партнеров по бизнесу, сотрудников предприятия или покупателей магазина по случаю юбилея.
В каталоге представлены следующие категории товаров:
- Одежда для мужчин, женщин и детей с забавными надписями, логотипами, рисунками или значками. С помощью специальной технологии на футболки и толстовки наносится многоцветный 3D рисунок, что будет оригинальным, модным и приятным сувениром для любого человека.
- Аксессуары с необычным оформлением или 3D печатью. Например, кепки, галстуки, сумки для покупок или обуви, шапки и другие предметы.
- Практичные аксессуары для повседневной жизни с соответствующим оформлением. Среди них кружки, обложки для документов, оригинальные чехлы для телефонов, брелоки и кухонные фартуки. Такой подарок – прекрасная возможность напомнить о каком-то важном событии любимому человеку, а так как это полезные повседневные предметы быта, человек постоянно будет вспоминать о дарителе.
- Декоративные предметы для оформления интерьера(праздничные водяные шары, магниты, картины или фотографии из пазлов, копилки для денег, сувенирные настенные часы).
В разделе «Конструктор товаров» можно оформить индивидуальный заказ, самостоятельно подобрав цвет футболки, рисунок (например, личное фото).
Фильтр для оформления заказа предусматривает размерный ряд, объем посуды, цвет и короткое описание материалов товара. Стоимость изделий зависит от степени сложности выполнения заказа, она указывается в каталоге.
Почему стоит заказать сувениры от FOXSTYLE
Наш интернет-магазин имеет ряд преимуществ:
- У нас большой выбор продукции, рассчитанный на разные вкусовые предпочтения для людей всех возрастов. Весь ассортимент представлен в едином каталоге с удобным поиском по категориям, нет необходимости тратить время на бесчисленные походы по магазинам и переговоры с менеджерами о личном заказе.
- Оперативная работа. Мы выполняем поставленные задачи максимально быстро, всегда ставим реальные сроки для изготовления больших партий сувениров.
- Гибкий сервис. Мы готовы изготовить необходимую вам категорию товара, даже если ее нет в нашем каталоге. Это касается даже розничного заказа.
- Купить сувениры в Минске в нашем магазине вы можете по максимально низким ценам. Готовы предоставлять скидки и акции, как на сам товар, так и на его доставку при определенных условиях.
- Сувенирная продукция изготавливается из прочных, высококачественных материалов, имеет достойный вид и неограниченный срок применения.
За более подробной информацией можете обратиться к менеджерам в онлайн-чате.
Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с процессом тампопечати.