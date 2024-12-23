Виртуальные номера телефонов от сервиса DID Virtual Numbers

Городские и сотовые телефоны привязаны к расположению и стране, интернет-мессенджеры и соцсети, сайты – к страновым провайдерам. IP-телефония от компании DID Virtual Numbers https://didvirtualnumbers.com/ решит проблемы и уберет границы для общения, регистраций, обойдет любые санкции. С их облачными номерами можно без ограничений звонить, принимать/отправлять СМС, регистрировать любое число профилей в сетях и на сайтах.

Что это, и как работает

В IP-телефонии связь между абонентами происходит не по проводам, и не через радиосоты с вышками, а через облака виртуальных серверов в интернете.

Главная особенность – серверы могут находиться в разных странах на ваш выбор, которых много одновременно. В зависимости от вашего выбора, получающий от вас вызов абонент будет видеть номер той или иной страны, даже оператора.

Множество серверов компании DID Virtual Numbers с аппаратным резервированием, расположенных в разных точках планеты, обеспечат надежную бесперебойную связь в любое время независимо от вашего места расположения.

Ваши данные будут надежно защищены, соблюдена их конфиденциальность. Абоненты увидят только то, что вы посчитаете нужным.

Для пользования виртуальными номерами провайдера DID Virtual Numbers не нужна покупка специальной аппаратуры. Достаточно компьютера с гарнитурой, или вашего мобильного устройства.

Какие номера могут быть

В зависимости от задач, вы можете выбирать:

Номера, чтобы выполнять обычные звонки.

Городские номера нужного города и страны.

Мобильные, требуемого оператора.

Номера -800 с бесплатными входящими для колл-центров.

Виртуальные для СМС, чтобы регистрироваться.

Временные, чтобы принять идентифицирующий звонок.

Виртуальные для регистрации.

Время аренды и существования номера будет определяться его задачами.

Можно выгодно приобрести номер на год или несколько лет, не внося ежемесячных абонплат.

Выгоды и преимущества виртуальных номеров

Купив номера у провайдера DID Virtual Numbers, открываются возможности:

Не использовать личные номера, регистрироваться в разных приложениях, сервисах без ограничений.

Организовать профили в сетях любых стран.

Обходить блокировки и санкции.

Посещать зарубежные онлайн-магазины.

Пользоваться иностранными платежными системами.

Органиация разветвленной сети через CRM.

Маркетолоам работать со списками сотен профилей.

При этом ваш номер будет показывать принадлежность любой стране на выбор.