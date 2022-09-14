Продажа домов в Черногории: преимущества и виды жилья
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Продажа домов в Черногории: преимущества и виды жилья

14 сентября 2022

Многие, кто утомился от скучной и тесной жизни в квартирах многоэтажных зданий, хотят стать владельцами загородных домов с отличной экологически чистой площадью вокруг, чтобы можно было релаксировать на свежем воздухе и со всеми удобствами.

В государстве, политически стабильном, экономически благоприятном, с чистым воздухом и морем, возможно все. В Черногории много объектов недвижимости, которые привлекают роскошью, местоположением, окружающей обстановкой – они отлично подходят и для летнего отдыха, и для постоянного проживания.

В соответствии с законодательством страны черногорские дома могут покупать и иностранные граждане.

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Преимущества приобретения дома в Черногории

  1. Доступная стоимость на приобретение и содержание дома.
  2. Возможность проживать на морском побережье, дышать чистым воздухом, любоваться живописными видами, природой. У владельцев недвижимости есть возможность оформить вид на жительство согласно упрощенным условиям, позже можно стать полноправными и полноценными жителями Черногории.
  3. Загородный дом недалеко от воды эксплуатируется и как дача для летнего отдыха, и как жилье для круглогодичного удобного проживания. И в том, и в другом варианте больше не нужно тратиться на аренду.
  4. Постепенно стоимость черногорской недвижимости увеличивается. Все, у кого имеются свободные средства, могут вложить их в приобретение дома, а по прошествии некоторого времени перепродать недвижимость и получить с этого прибыль.
  5. Кроме того, жилье в Черногории можно сдавать в аренду. В жаркое время года хорошее жилье в этой местности очень популярно. В этот период сюда прибывает огромное число отдыхающих. Благодаря возможности сдать дома в аренду владельцы домов получают хороший доход.

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Типы загородных домов

В настоящее время на рынке черногорской недвижимости предлагаются загородные дома с земельной территорией, которые находятся в различных населенных пунктах. Какие есть варианты?

  • таунхаусы, где уже есть все готовое;
  • жилье, окруженное садами с фруктовыми деревьями;
  • жилье с верандами для отдыха, с множеством спальных комнат;
  • жилье, которое находится максимально близко от пляжа;
  • жилье в горах, где много внимания уделяется горнолыжным курортам;
  • коттеджи в процессе строительства;
  • деревянные домики с превосходным видом на морское побережье.

Очень популярны дома на морском побережье в населенных пунктах с хорошей транспортной развязкой, с перспективой развития и всем необходимым для проживания.

Источник — https://montedream.com/ru/sale/houses/



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