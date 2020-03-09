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Приятные цены на новостройки в Алматы от строительной компании mercur-grad.kz

9 марта 2020

Жить в новом доме хотят многие, но когда видят цены на такие апартаменты, то быстро прекращают поиски. На самом деле новостройки в Алматы есть и по относительно доступным ценам. Тут все напрямую зависит от застройщика, а их в городе довольно много.

Приятные цены на новостройки в Алматы

Посетите сайт mercur-grad.kz если хотите познакомиться с одним из самых уютных жилых комплексов. «Меркур-Град» довольно быстро стал популярным и сейчас в нем активно покупают квартиры разной площади.

Выбрать можно уже среди трех домов, которые были введены в эксплуатацию. Здесь понравится жить каждому, достаточно только один раз приехать и посмотреть на территорию жилого комплекса.

Новостройки в Алматы от надежного застройщика

В основном новостройки сейчас делают по одной и той же схеме. Застройщики редко используют что-то нестандартное, потому что боятся не успеть во время. Над ЖК «Меркур-Град» работали специалисты с колоссальным опытом, которые применяли исключительно инновационные решения в строительстве зданий.

Именно за счет этого каждый клиент может получить идеальные апартаменты для себя и своей семьи. К основным преимуществам жилого комплекса можно отнести:

  • На территории, где расположился ЖК есть все необходимое для комфортной жизни, включая магазины, спортивные площадки, аптеку, детский сад и школу;
  • У потенциальных покупателей есть несколько видов квартир на выбор, они могут быть с 1, 2, 3 или 4 комнатами;
  • Внешний вид жилого комплекса и каждого отдельного здания просто потрясающий, потому что над ним работали лучшие дизайнеры;
  • Здесь удобная транспортная развязка, которая поможет без пробок добраться в центр города, причем очень быстро.

На любые вопросы касательно ЖК вам могут ответить наши менеджеры. Они постоянно сидят на телефоне и, с удовольствием, консультируют потенциальных покупателей.

Помимо того, что вы получите ответы на вопросы, специалисты также предоставят вам информацию о работе компании и ЖК в целом. Это поможет с выбором квартиры.

Низкие цены на жилье в новостройке

Приятные цены на новостройки в Алматы

Таких низких цен на квартиры в ЖК вы скорей всего еще не видели. Чтобы в этом убедиться можно сравнить стоимость апартаментов в «Меркур-Град» с другими новостройками.

При этом разновидностей квартир довольно много и при желании можно найти решение под конкретный бюджет. Даже относительно дешевые квартиры окажутся максимально уютными и точно понравятся своим будущим владельцам. Мы поможем с подбором каждому покупателю.

Источник: http://mercur-grad.kz/

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как правильно выбрать квартиру в новостройке.



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