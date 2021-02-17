Приобрел версию Microsoft Office и не знаю проблем! Где купить дешево?

Приобрести лицензионную версию Microsoft Office на сегодняшний день может не каждый пользователь, ввиду нескольких причин: высокий курс доллара, отсутствие прошлых версий (продается только Office 2019 и Office 365) и не совсем корректное понимание, для чего нужна какая редакция и чем они отличаются между собой.

Однако ввиду сложившейся ситуации с коронавирусом по всему миру в 2020 году, интерес к офисному пакету приложений только возрастает, потому что сотрудников переводят на удаленную работу, требуется постоянное взаимодействие с документами, различными отчетами, поэтому и возникает вопрос: где же купить Microsoft Office по выгодной цене и при этом получить лицензию?

Например, вы хотите купить ключ Microsoft Office 2013, но на официальном сайте эта версия давно уже не продается. Что делать в таком случае? Конечно, можно пойти на торрент-трекер и скачать пиратскую версию оттуда, в которой уже будет вшит ключ активации, однако этого делать не рекомендуем категорически.

Почему, спросите вы? Во-первых, велика вероятность напороться на образы Microsoft, которые попросту будут с вирусами, только они настолько хорошо спрятаны, что ни один антивирус их не обнаружит.

В итоге, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Этот вирус может таких проблем вам создать, что ваши затраты будут в разы больше, чем покупка оригинального лицензионного ключа. Поэтому рекомендуется использовать только лицензию.

В этом случае можно приобрести ключ у проверенных дилеров, которые осуществляют продажу как новых, так и старых версий. Мы рекомендуем вам интернет магазин https://entershop.net/office-2013-13, в котором можно в любое время купить лицензии для офиса Майкрософт, как 2013 версии, так и всех остальных, в том числе и Office 2019, Office 365 с 1 Тб выделенного места под ваши документы.

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Вместе с ключом вам предоставят и оригинальный «чистый» образ Microsoft Office, так как с официального сайта его скачать уже нельзя, поэтому вам не нужно будет искать по другим сайтам установщики. Весь процесс покупки занимает несколько кликов и требует от вас лишь ввода электронного адреса.

На него, собственно, и будет отправлен ключ активации вместе с инструкцией и ссылкой для загрузки. Также стоит учесть, что в этом интернет-магазине действует своя бонусная система, позволяющая сэкономить еще больше от каждой покупки.

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Как видите, в интернете можно найти выгодные сервисы, просто нужно знать, где искать. Надеемся, что с нашими рекомендациями вы сможете сэкономить и получить максимум удовольствия от комфортной работы.

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