Преимущества машинной штукатурки

В современной промышленности многие виды работ практически полностью автоматизированы. Такая же тенденции наблюдается и в строительстве. На смену штукатурке ручной пришла штукатурка машинная.
Если вы хотите узнать стоимость работ, то сделать это можно здесь. В этой статье мы расскажем о достоинствах данного вида отделочных работ.
Что такое машинная штукатурка
Прежде всего хотелось отметить, что под машинной штукатуркой подразумевается нанесение раствора на стены при помощи специального агрегата – штукатурной станции. Подготовительные и финишные работы по-прежнему выполняются вручную.
Выполняется машинная штукатурка таким образом:
- перед началом работ штукатурная станция подключается к водопроводу и электросети;
- сухая штукатурная семь засыпается в бункер станции, где он смешивается с водой. Ее подача осуществляется дозированно при помощи специального насоса;
- готовая пастообразная масса подается на рабочую поверхность по нагнетательному шлангу.
Поскольку сила подачи раствора очень большая, то он надежно фиксируется на стене и не сползает. Далее рабочие при помощи шпателя выравнивают стену, лишний раствор удаляется.
Достоинства метода
Штукатурная станция является дорогим оборудованием, поэтому покупать его для выполнения ремонта в домашних условиях не целесообразно.
Лучше обратиться в специализированную компанию, которая оказывает населению строительные услуги. Это, пожалуй, единственный минус машинной штукатурки, во всем остальном наблюдаются одни достоинства:
- Работы выполняют намного быстрее. Машинное нанесение раствора позволяет выполнить штукатурные работы в 5 раз быстрее, в сравнении с традиционным способом изготовления штукатурки.
- Более экономичный расход штукатурной смеси.
- После высыхания штукатурный слой приобретает высокую прочность. В такую штукатурку можно вбить гвоздь, и она не рассыплется.
- Машинная штукатурка практически не дает усадки. На ее поверхности не появляются трещины.
- Высокая производительность способа позволяет обрабатывать большие поверхности с меньшими временными затратами с минимальным количеством работников.
Для изготовления машинной штукатурки применяются специальные смеси. В их состав включены компоненты, способные обеспечить надежную шумоизоляцию в помещении.
Готовая штукатурка обладает пористой структурой, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и выведение влаги. Таким образом в помещении создается комфортный микроклимат.