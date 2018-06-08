Преимущества машинной штукатурки

В современной промышленности многие виды работ практически полностью автоматизированы. Такая же тенденции наблюдается и в строительстве. На смену штукатурке ручной пришла штукатурка машинная.



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Что такое машинная штукатурка

Прежде всего хотелось отметить, что под машинной штукатуркой подразумевается нанесение раствора на стены при помощи специального агрегата – штукатурной станции. Подготовительные и финишные работы по-прежнему выполняются вручную.

Выполняется машинная штукатурка таким образом:

перед началом работ штукатурная станция подключается к водопроводу и электросети;

сухая штукатурная семь засыпается в бункер станции, где он смешивается с водой. Ее подача осуществляется дозированно при помощи специального насоса;

готовая пастообразная масса подается на рабочую поверхность по нагнетательному шлангу.

Поскольку сила подачи раствора очень большая, то он надежно фиксируется на стене и не сползает. Далее рабочие при помощи шпателя выравнивают стену, лишний раствор удаляется.

Достоинства метода

Штукатурная станция является дорогим оборудованием, поэтому покупать его для выполнения ремонта в домашних условиях не целесообразно.

Лучше обратиться в специализированную компанию, которая оказывает населению строительные услуги. Это, пожалуй, единственный минус машинной штукатурки, во всем остальном наблюдаются одни достоинства:

Работы выполняют намного быстрее. Машинное нанесение раствора позволяет выполнить штукатурные работы в 5 раз быстрее, в сравнении с традиционным способом изготовления штукатурки. Более экономичный расход штукатурной смеси. После высыхания штукатурный слой приобретает высокую прочность. В такую штукатурку можно вбить гвоздь, и она не рассыплется. Машинная штукатурка практически не дает усадки. На ее поверхности не появляются трещины. Высокая производительность способа позволяет обрабатывать большие поверхности с меньшими временными затратами с минимальным количеством работников.

Для изготовления машинной штукатурки применяются специальные смеси. В их состав включены компоненты, способные обеспечить надежную шумоизоляцию в помещении.

Готовая штукатурка обладает пористой структурой, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и выведение влаги. Таким образом в помещении создается комфортный микроклимат.