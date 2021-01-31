Как выбрать оперативную память для компьютера

Оперативная память – один из ключевых параметров компьютера, от которого напрямую зависит скорость его работы, возможность запускать сразу несколько процессов, чтобы ничего при этом не зависало.

Сами производители, выпуская новые компьютеры, указывают величину оперативной памяти среди списка с ключевыми характеристиками в карточке товара.

При необходимости, «родную» оперативную память можно увеличить. Ее редко когда уменьшают. В основном требуется больше. Но, как выбрать? Нюансов много и все их нужно учесть. Широкий ассортимент оперативки на Elmir представлен по доступным ценам, переходите на сайт и ознакомьтесь.

Как выбрать

При выборе оперативной памяти для компьютера учитываются следующие параметры:

Тип. Выбирают его не самостоятельно, а с учетом рекомендаций на материнской плате.

Самый распространенный тип сейчас — DDR3. Он быстро работает и достаточно экономичный, если сравнивать с предшественниками, так как расходует на 40% меньше электроэнергии. На компьютерах последнего поколения часто можно встретить новый тип DDR4, который тоже отличается экономичностью и хорошей производительностью.

Форм-фактор. Здесь тоже выбирать не приходится. Их всего два. Это:

IMM и SO-DIMM. Первые предназначенный для ПК, вторые – для моноблоков и ноутбуков.

Пропускная способность и частота шины. Здесь гнаться за высокими показателями не стоит, потому что это нужно только профессионалам, которые что-то разрабатывают, программируют, вычисляют. Обычный человек даже не заметит разницу.

Объем. А вот здесь действительно хорошо, если объем большой. Минимальный объем «оперативки» на современный бюджетных ПК и ноутбука- равен 4 Гб. В идеале для стандартного пользователя хватит 8 Гб. Чем больше объем оперативной памяти, тем она дороже. Эта величина может достигать 128 Гб. Но, обычным юзерам, и даже геймерам и даже тем, кто работает с видео и другими «тяжелыми» программами столько не нужно.

Режимы. Оперативка может иметь несколько каналов для работы, что существенно увеличит скорость и качество. Но, сама материнская плата также должна их поддерживать.

Охлаждение. Оно уже необязательный компонент, потому что современные оперативки не нагреваются так сильно, как их предшественники.

На что еще обратить внимание

Важно, чтобы производитель оперативной памяти был проверенный и надежный. Это дает дополнительную гарантию качества.

Конечно, брендовый продукт стоит дороже, но и прослужит он дольше, прекрасно справляясь со своими задачами и самыми высокими нагрузками.