Правила ведения воинского учета на предприятиях

Воинским учётом на предприятии называют комплекс действий, направленных на сбор информации о призывниках, военнообязанных и предоставлении отчётов в военные комиссариаты. Вести воинский учёт в соответствии с обновлённым законодательством обязаны все организации – количество работников в штате не имеет значения. Важно! В случае нарушений или невыполнения воинского учёта на организацию налагается административная ответственность.
Постольку-поскольку законодательство дорабатывается (например, создаётся Единый реестр военнообязанных), имеет смысл передать ведение воинского учёта аутсорсерам. Незнание закона не освобождает от ответственности (в данном случае штрафа). На сайте https://centrpmb.ru/services/vedenie-voinskogo-ucheta профессионалы готовы взять на себя всё, что так или иначе связано с воинским учётом.
Работники, подлежащие воинскому учёту
В соответствии с законодательством, на воинском учете должны состоять:
- лица призывного возраста;
- запасники;
- лица, которые в силу каких-то причин были освобождены от запаса;
- лица, проходившие альтернативную военную службу на гражданке;
- офицеры военных кафедр.
Иными словами, на учёте должен стоять каждый мужчина – вне зависимости от его состояния здоровья и цвета военного билета.
Женщины тоже могут находиться на военном учёте, но лишь в случае, если обладают военной специальностью.
Учёт военнообязанного ведётся до тех пор, пока он не будет в соответствии с актуальными правилами исключён из воинского запаса.
Ведение регулярного воинского учёта
Военные комиссариаты чётко определяют правила:
- отдельное делопроизводство;
- ведение журнала проверок комиссариата;
- ежегодный план воинского учёта и его обязательное согласование с комиссариатом;
- сверка данных с комиссариатом не реже 1 раза в год;
- регулярная актуализация данных сотрудников в карточках;
- обязательное информирование сотрудника о повестке.
На данный момент установлены следующие объёмы штрафов для организаций за нарушение правил ведения воинского учёта: от 1000 до 3000 рублей – если сотруднику не была передана повестка; до 5000 рублей – если сотрудник не был поставлен на воинский учёт.
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Ролик расскажет об организации воинского учёта на предприятии: