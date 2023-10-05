Правила ведения воинского учета на предприятиях

Воинским учётом на предприятии называют комплекс действий, направленных на сбор информации о призывниках, военнообязанных и предоставлении отчётов в военные комиссариаты. Вести воинский учёт в соответствии с обновлённым законодательством обязаны все организации – количество работников в штате не имеет значения. Важно! В случае нарушений или невыполнения воинского учёта на организацию налагается административная ответственность.

Постольку-поскольку законодательство дорабатывается (например, создаётся Единый реестр военнообязанных), имеет смысл передать ведение воинского учёта аутсорсерам. Незнание закона не освобождает от ответственности (в данном случае штрафа). На сайте https://centrpmb.ru/services/vedenie-voinskogo-ucheta профессионалы готовы взять на себя всё, что так или иначе связано с воинским учётом.

Работники, подлежащие воинскому учёту

В соответствии с законодательством, на воинском учете должны состоять:

лица призывного возраста;

запасники;

лица, которые в силу каких-то причин были освобождены от запаса;

лица, проходившие альтернативную военную службу на гражданке;

офицеры военных кафедр.

Иными словами, на учёте должен стоять каждый мужчина – вне зависимости от его состояния здоровья и цвета военного билета.

Женщины тоже могут находиться на военном учёте, но лишь в случае, если обладают военной специальностью.

Учёт военнообязанного ведётся до тех пор, пока он не будет в соответствии с актуальными правилами исключён из воинского запаса.

Ведение регулярного воинского учёта

Военные комиссариаты чётко определяют правила:

отдельное делопроизводство;

ведение журнала проверок комиссариата;

ежегодный план воинского учёта и его обязательное согласование с комиссариатом;

сверка данных с комиссариатом не реже 1 раза в год;

регулярная актуализация данных сотрудников в карточках;

обязательное информирование сотрудника о повестке.

На данный момент установлены следующие объёмы штрафов для организаций за нарушение правил ведения воинского учёта: от 1000 до 3000 рублей – если сотруднику не была передана повестка; до 5000 рублей – если сотрудник не был поставлен на воинский учёт.

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Ролик расскажет об организации воинского учёта на предприятии: