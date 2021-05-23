Праведные нравоучения и чудесные исцеления в турецком сериале Высшее

Если человек за жизнь возведён в лик святых своими поступками, чудесными исцелениями, то после смерти его могила будет одной из самой посещаемой людьми с разными бедами.

Потому что зачастую энергетика таких людей способна исцелять, находясь даже в параллельном мире. Было ли это наяву, или все же вымысел. Всякий человек имеет свое мнение.

Не взирая ни на что, представленная сюжетная линия в сериале Высшее рассказывает зрителю о чудотворце тех веков — великом Ходжа Ахмет Ясави. Многосерийный фильм вышел на экраны в 2021 году и радует поклонников 26 сериями без остановки.

Своеобразная историческая драма, покрывшая сердца многих любителей истории и сверхъестественных событий. Разбираться в истории всегда любознательно, особенно когда речь идет о Великих мира сего, одним из которых был Ходжа Ясави.

Жизнь великого мудреца

Ходжа Ахмет Ясави был не только чудотворцем, но и самым умным на то время человеком. Ходжа нес свет истины в головы многих заблудших и живущих в темноте сознания людей.

Если смотреть Высшее турецкий сериал на русском языке, то вы узнаете, что гениальный человек родился в Казахстане. В раннем возрасте потерял отца, а маму — в 7 лет. После, проповедовал долгое время исламскую веру в Туркменистане. Мужчина был философом, проповедником и поэтом.

Благодаря трудам Ясави есть прекрасный цикл стихов "Дивани Хикмат". Посредством его служению в Центральной Азии образовалась школа суфизма. Через которую прошло не мало учеников.

Вы только подумайте, сам великий Тамерлан приказал построить мавзолей после гибели мудреца. Значит и в высшем обществе он занимал не последнее место.

Экранизация сериала по реальным событиям

Исторический турецкий сериал от режиссера Догана Умита Караджи понравился не только поклонникам турецкой кинематографии, но и привлек взор историков.

Ведь все события, представлены в фильме являются реальными. Может не все они в обширной мере показаны, а какие-то может переиграны. Но сама суть ясна. Сериал снят по реальным событиям жизни мудреца.

Полное имя проповедника – Ахмет бин Ибрагим бин Ильяс Ясави. Настолько талантливые актеры играют роли в этом сериале. Ведь отыграть роль великого и мудрого человека, писателя не просто.

Смотреть сериал одно наслаждение! Зритель наслаждается не только приятными и красивыми видами, но и познает и открывает для себя новые границы в истории и жизни людей того века.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором турецкого сериала “Высшее”.