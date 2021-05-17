О том, что реклама является двигателем торговли, знает любой предприниматель и даже те, кто вообще никакого отношения к этому не имеет.

Однако мало просто использовать рекламу. Человек не побежит покупать товар или пользоваться какими-то услугами, увидев крутую рекламу. Он будет оценивать и саму компанию, и её репутацию.

Поэтому в целом нужно продвигать ещё и компанию, работая над репутацией. Обычно у предпринимателей или публичных личностей слишком мало времени для того, чтобы заниматься ещё и этим. Они нанимают специального человека, который всем этим занимается. И имя ему PR-менеджер.

Кто такой PR-менеджер

PR-менеджер — это специалист, который занимается продвижением публичной личности или какой-нибудь компании на рынке среди целевой аудитории, в деловой сфере, в социальных сетях и не только. Получить данную профессию онлайн помогут курсы PR-менеджмента.

Он работает над тем, чтобы улучшить репутацию своего клиента. Потребоваться услуги PR менеджера могут:

Коммерческим организациям

Государственным организациям

Частным предпринимателям

Меценатам и благотворителям

Депутатам

Тем, кто только собирается в политику, активно отбеливая в репутацию, либо просто создавая её с нуля, чтобы люди знали о нём.

Но, что делать, как быть, какие меры предпринять, чтобы достичь желаемого результата? Клиент вообще не должен об этом думать, потому что всё делает PR-менеджер. Многие путают PR-менеджеров с маркетологами или рекламщиками.

Отчасти их функции совпадают, на всё-таки это разные вещи. PR-менеджер работает именно с репутацией компании или клиента. Он не занимается, например, рекламой продукции или созданием логотипов.

Такой специалист работает с тем, что ему предоставили. Его задача заключается в размещении новостей в положительном ключе в социальных сетях, на популярных новостных площадках, СМИ и не только.

Также на его плечи ложатся связи с общественностью.

Где обучиться профессии PR-менеджер

Во многих вузах есть соответствующие факультеты.

Необязательно получать высшее образование для этого. Это особенно актуально для тех, кто решил податься в данную сферу уже будучи взрослым. Сейчас обучиться на PR-менеджер можно даже онлайн. Соответствующих курсов приличное количество.

Но, необходимо быть внимательным, не спешить и выбрать действительно хорошую онлайн-школу, чтобы не потратить время и деньги зря.

То есть важно изучить рынок онлайн-курсов, посмотреть отзывы, сравнить цены и выбрать хорошее проверенное место, чтобы получить актуальные знания, которые будут востребованы на рынке труда.