Повышение конверсии сайта

Сегодня в интернете можно найти всё что угодно. В том числе огромное количество информации о том, как можно увеличить конверсию сайта. Недостаток такого переизбытка данных заключается в том, что не очень понятно, какие из методов являются действительно эффективными, а какие нет.

Кроме того, часто бывает, что чужие шаблоны не подходят под другие условия. Это может даже привести к тому, что ситуация с конверсией на сайте ухудшиться, а не улучшиться.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, можно использовать более универсальные способы.

К примеру, видеовиджеты. Veedsee даёт возможность максимально наглядно, но при этом лаконично, познакомить посетителей с самыми интересными товарами, рассказать про акции, которые проводятся или показать видео отзывы на продукцию, оставленные другими пользователями.

Таким образом можно сделать аудиторию более вовлечённой, что положительно скажется на конверсии.

Непрерывность работы

Очень важно, чтобы увеличение конверсии имело не ситуативный характер, а систематически. В идеальном случае – это должен быть непрерывный процесс.

Он будет состоять из нескольких шагов. А именно:

Проведение сбора данных.

Анализ полученной информации.

Разработка гипотез.

Проведение A/B тестирования.

Последующее внедрение изменений.

Только при таком подходе можно рассчитывать, что конверсия действительно повысится.

Когда стоит вносить изменения на сайт

Каждый этап имеет огромное значение, поскольку не получится улучшить ресурс, если вносить неправильные изменения.

Поэтому перед тем, как это делать, нужно обязательно проводить A/B тестирование. И только основываясь на результатах, решать стоит что-то менять или нет. Довольно часто бывает, что разработанные концепции во время тестирования не подтверждаются. Это значит, что такое изменение не сможет положительно повлиять на конверсию.

В случае, если во время тестирования стало видно, что гипотеза подтверждается и что внесение изменений принесёт эффект – можно приступать к их реализации.

Если же итоговый результат оказался довольно сомнительным, то от изменений лучше отказаться и снова вернуться на этап разработки и тестирования других гипотез.

Если говорить обобщённо, то самое главное, что вам нужно сделать – это проанализировать будут ли какие-либо изменения или нововведения приносить экономическую выгоду или нет. Причём оценка должна учитывать не только краткосрочную перспективу, но и долгосрочную.

Только так можно принять выгодное решение.