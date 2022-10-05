Как повысить конверсию сайта?
он думал и был вознагражден идеей

Повышение конверсии сайта

5 октября 2022

Сегодня в интернете можно найти всё что угодно. В том числе огромное количество информации о том, как можно увеличить конверсию сайта. Недостаток такого переизбытка данных заключается в том, что не очень понятно, какие из методов являются действительно эффективными, а какие нет.

Кроме того, часто бывает, что чужие шаблоны не подходят под другие условия. Это может даже привести к тому, что ситуация с конверсией на сайте ухудшиться, а не улучшиться.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, можно использовать более универсальные способы.

К примеру, видеовиджеты. Veedsee даёт возможность максимально наглядно, но при этом лаконично, познакомить посетителей с самыми интересными товарами, рассказать про акции, которые проводятся или показать видео отзывы на продукцию, оставленные другими пользователями.

Таким образом можно сделать аудиторию более вовлечённой, что положительно скажется на конверсии.

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Непрерывность работы

Очень важно, чтобы увеличение конверсии имело не ситуативный характер, а систематически. В идеальном случае – это должен быть непрерывный процесс.

Он будет состоять из нескольких шагов. А именно:

  • Проведение сбора данных.
  • Анализ полученной информации.
  • Разработка гипотез.
  • Проведение A/B тестирования.
  • Последующее внедрение изменений.

Только при таком подходе можно рассчитывать, что конверсия действительно повысится.

Когда стоит вносить изменения на сайт

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Каждый этап имеет огромное значение, поскольку не получится улучшить ресурс, если вносить неправильные изменения.

Поэтому перед тем, как это делать, нужно обязательно проводить A/B тестирование. И только основываясь на результатах, решать стоит что-то менять или нет. Довольно часто бывает, что разработанные концепции во время тестирования не подтверждаются. Это значит, что такое изменение не сможет положительно повлиять на конверсию.

В случае, если во время тестирования стало видно, что гипотеза подтверждается и что внесение изменений принесёт эффект – можно приступать к их реализации.

Если же итоговый результат оказался довольно сомнительным, то от изменений лучше отказаться и снова вернуться на этап разработки и тестирования других гипотез.

Если говорить обобщённо, то самое главное, что вам нужно сделать – это проанализировать будут ли какие-либо изменения или нововведения приносить экономическую выгоду или нет. Причём оценка должна учитывать не только краткосрочную перспективу, но и долгосрочную.

Только так можно принять выгодное решение.



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