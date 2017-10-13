Как выбрать палатку для зимней рыбалки

Зимняя рыбалка — это особенный вид отдыха, который приносит удовольствие только истинным мужчинам. Многие из них проводят за таким занятием довольно длительное время, поэтому и нуждаются в качественной защите от ветра.

Оптимальным решением данной проблемы станут палатки для зимней рыбалки от Papa-Joy.ru. Ознакомиться с их техническими характеристиками можно на сайте производителя.

Тип каркаса

Прочность палатки это одна из важных характеристик, которая обеспечивает ее стойкость при большом ветре. Сегодня на рынок выпускают конструкции нескольких видов:

Зонт. Палатки такого типа отличаются высокой стойкостью. Изготавливают большинство из алюминиевых или дюралевых трубок. Преимуществом данных модификация является простота сборки, что позволяет устанавливать конструкции за несколько минут

Пружина. Эти палатки очень быстро собираются (около 5 секунд). Конструкция состоит из нескольких колец, которые соединены пружинными креплениями. Устойчивость изделия является самой худшей.

Дугообразные палатки. Строение внешне напоминают классические туристические модели. Конструкции характеризуются высокой устойчивостью, но чтобы собрать их нужно потратить довольно много времени.

Критерии выбора

При покупке палатки для зимней рыбалки следует обращать внимание на несколько основных ее характеристик:

Материал. Структура вещества должна быть плотной и хорошо защищать от ветра. Но при этом ткань следует покупать ту, которая пропускает влагу. Это позволит исключить образование на стенках конденсата, который в дальнейшем просто замерзнет.

Форточки. Они должны присутствовать обязательно, так как это позволяет контролировать микроклимат внутри помещения.

Способ крепления. Самым эффективным вариантом является монтаж на несколько растяжек. Это позволит обеспечить высокую устойчивость к ветровым нагрузкам.

Каркас. Качественные изделия изготавливаются из металлических дуг. Они обеспечивают конструкцию долговечностью и практичностью.

Вес. Данная характеристика важна для тех, кто планирует постоянно передвигаться во время ловли. Поэтому палатка в сборе должна быть подъемной и компактной. Важно при этом учитывать, что переносить вы будете также и дополнительные снасти.

Как видите, подобрать палатку не сложно, так как нужно учитывать ее технические особенности и ваши потребности.