Один из поселков в Куршской косе Калининградской области, можно назвать поистине живописной местностью. Именно по этой причине, Морское с каждым годом, привлекает все больше отдыхающих.

Ознакомиться с экскурсиями по Куршской косе можно на сайте kurshskaya-kosa-ekskursiya.ru

В чем заключается уникальность поселка

Поселок Морское наполнен особой атмосферой и уникальностью.

Многие отмечают следующие причины, по которым хочется сюда возвращаться вновь:

Отдаленность от шума и тишина. Здесь нет большого наплыва людей, городской суеты, как в центральных местах. Идеальный вариант для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями, наслаждаясь тишиной и природой.

Заповедная зона. Морское относится к части Национального парка, считаясь заповедной зоной. Именно по этой причине, здесь запрещены строительные работы и всяческие вмешательства, касаемо природы. Приехав сюда можно любоваться не тронутыми местностями, сохранившими свою первоначальный вид.

Особенно отмечается закат над морем, который следует увидеть собственными глазами. Ведь перед приехавшим человеком открывается горизонт, песок и невероятное отражение в море. Это стоит того, чтобы посетит Морское.

Что посмотреть

Перед тем как приехать в поселок Морское Куршской косы, следует подготовиться и понять, что именно хотелось бы увидеть. Вот несколько вариантов, которые точно понравятся: