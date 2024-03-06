Производственное химическое сырье — виды и сфера применения
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Производственное химическое сырье — виды и сфера применения

6 марта 2024

Большинство современных технологических процессов в различных отраслях производства не обходятся без химического сырья или добавок на основе различных химических элементов.

Поэтому промышленное химическое сырьё может разделено на две большие категории: сырьё для производства готовой продукции и дополнительные элементы для ускорения или изменения режима технологического процесса. Оптовые поставки химического сырья выполняет компания rpchem.ru.

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Виды производственного химического сырья

В настоящее время принята следующая классификация производственного химического сырья:

  • По происхождению. В этом случае разделяют сырьё на минеральное, животное и растительное.
  • Первоначальному химическому составу. Это может быть органическое или неорганическое сырьё.
  • Естественному агрегатному состоянию: твёрдое, жидкое и газообразное.
  • Способу получения: естественным путём в результате добычи или сбора или в процессе обработки с применением современных технологических процессов.
  • Существующим запасам. По этому показателю сырьё разделяют на две категории возобновляемое и не возобновляемое.
  • Решаемым задачам. Химическое сырьё предназначено для получения материалов и веществ с заданными свойствами, приданию выпускаемой продукции определённых характеристик и получению веществ для ускорения реакций.
  • Области применения.

Область применения

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Основными сферами применения такого сырья считаются:

  • Термической и каталитической переработки, например, нефтепродуктов.
  • Прямой гонки.
  • При термической обработке.
  • Для проведения химических реакций в лабораторных условиях и на производстве.

Из производственного химического сырья получают:

  • Весь перечень продуктов нефтехимии: бензин, керосин, масла и мазут.
  • Полимерные материалы и пластмассы, например, полиэтилен, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид.
  • Все виды синтетических каучуков: бутадиен-стирольный, бутадиен-нитрильный и хлоропреновый каучуки.
  • Вещества для улучшения технологии плавления. Они называются флюсами. К ним относятся: доломит, кварцит, плавиковый шпат и известняк.
  • Формовочные материалы для создания определённых форм с заданной конфигурацией в которые заливают расплавленный металл. К ним относятся глина, графит, уголь и кварцевый песок. Всё это является так называемыми рудными материалами.
  • Материалы для получения различных технических газов и жидкостей в том числе веществ бытовой химии.



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