Большинство современных технологических процессов в различных отраслях производства не обходятся без химического сырья или добавок на основе различных химических элементов.

Поэтому промышленное химическое сырьё может разделено на две большие категории: сырьё для производства готовой продукции и дополнительные элементы для ускорения или изменения режима технологического процесса. Оптовые поставки химического сырья выполняет компания rpchem.ru.

Виды производственного химического сырья

В настоящее время принята следующая классификация производственного химического сырья:

По происхождению. В этом случае разделяют сырьё на минеральное, животное и растительное.

Первоначальному химическому составу. Это может быть органическое или неорганическое сырьё.

Естественному агрегатному состоянию: твёрдое, жидкое и газообразное.

Способу получения: естественным путём в результате добычи или сбора или в процессе обработки с применением современных технологических процессов.

Существующим запасам. По этому показателю сырьё разделяют на две категории возобновляемое и не возобновляемое.

Решаемым задачам. Химическое сырьё предназначено для получения материалов и веществ с заданными свойствами, приданию выпускаемой продукции определённых характеристик и получению веществ для ускорения реакций.

Области применения.

Область применения

Основными сферами применения такого сырья считаются:

Термической и каталитической переработки, например, нефтепродуктов.

Прямой гонки.

При термической обработке.

Для проведения химических реакций в лабораторных условиях и на производстве.

Из производственного химического сырья получают: