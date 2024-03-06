Большинство современных технологических процессов в различных отраслях производства не обходятся без химического сырья или добавок на основе различных химических элементов.
Поэтому промышленное химическое сырьё может разделено на две большие категории: сырьё для производства готовой продукции и дополнительные элементы для ускорения или изменения режима технологического процесса. Оптовые поставки химического сырья выполняет компания rpchem.ru.
Виды производственного химического сырья
В настоящее время принята следующая классификация производственного химического сырья:
- По происхождению. В этом случае разделяют сырьё на минеральное, животное и растительное.
- Первоначальному химическому составу. Это может быть органическое или неорганическое сырьё.
- Естественному агрегатному состоянию: твёрдое, жидкое и газообразное.
- Способу получения: естественным путём в результате добычи или сбора или в процессе обработки с применением современных технологических процессов.
- Существующим запасам. По этому показателю сырьё разделяют на две категории возобновляемое и не возобновляемое.
- Решаемым задачам. Химическое сырьё предназначено для получения материалов и веществ с заданными свойствами, приданию выпускаемой продукции определённых характеристик и получению веществ для ускорения реакций.
- Области применения.
Область применения
Основными сферами применения такого сырья считаются:
- Термической и каталитической переработки, например, нефтепродуктов.
- Прямой гонки.
- При термической обработке.
- Для проведения химических реакций в лабораторных условиях и на производстве.
Из производственного химического сырья получают:
- Весь перечень продуктов нефтехимии: бензин, керосин, масла и мазут.
- Полимерные материалы и пластмассы, например, полиэтилен, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид.
- Все виды синтетических каучуков: бутадиен-стирольный, бутадиен-нитрильный и хлоропреновый каучуки.
- Вещества для улучшения технологии плавления. Они называются флюсами. К ним относятся: доломит, кварцит, плавиковый шпат и известняк.
- Формовочные материалы для создания определённых форм с заданной конфигурацией в которые заливают расплавленный металл. К ним относятся глина, графит, уголь и кварцевый песок. Всё это является так называемыми рудными материалами.
- Материалы для получения различных технических газов и жидкостей в том числе веществ бытовой химии.