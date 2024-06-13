Подсолнечник как основная масличная культура в России

Подсолнечник, или, как его называют в народе, подсолнух, – это растение, принадлежащее к семейству Астровых. Высота его может доходить до нескольких метров. Но в сельском хозяйстве используют культуры, рост которых составляет не более двух метров.

История появления подсолнечника в России

Исследуя растение и его историю, археологи пришли к выводу, что впервые подсолнухи появились у американских индейцев, которые начали его культивировать примерно две тысячи лет назад.

Ацтеки и инки поклонялись подсолнечнику и считали это растение цветком богов и символом Солнца.

В Европу его привезли испанцы. В самом начале о свойствах подсолнечника было известно мало, поэтому его использовали для украшений.

Цветок солнца, как назвал его ботаник Лобель, был высажен в ботаническом саду Мадрида в 16 веке. После ряда исследований подсолнухи начали использовать в медицине, а затем в пищевой промышленности.

В Россию подсолнечник привез царь Петр, увидев его в Голландии.

Цветок быстро прижился в столице и приобрел популярность. Семечки из подсолнуха стали настоящим лакомством для народа. Чуть позже из подсолнечника начали производить масло, которое до сих пор используют для приготовления пищи.

Как основная масличная культура подсолнух начал использоваться в России в 19 веке.

Дмитрий Бокарев получил первый экземпляр масла на своей ручной маслобойке. Затем он вместе с Шереметьевым построил завод, где наладил производство подсолнечного масла. Позже появились специальные маслобойни. В середине 19 века подсолнечник уже занимал около 40 процентов посевных площадей в некоторых районах России. Можно с уверенностью сказать, что именно в России подсолнечник стал основной масличной культурой. А позже именно этот вид подсолнуха и его семена вновь оказались в Америке.

Использование подсолнечника

Данное растение – это основная масличная культура в России. Больше 70 процентов сельскохозяйственных площадей отданы под подсолнечник. Масло, производимое из него, продается на всей территории РФ и является одним из самых популярных у населения. Выгодно продать урожай можно на сайте dfarmer.ru.

Современные сорта содержат свыше 50% пищевого масла высочайшего качества и примерно 15% белка.

В подсолнечном масле также есть линолевая кислота, витамины, в том числе А, Е, К и Д. Масло используют как в чистом виде, так и для изготовления консервов, майонеза, маргарина.

Применяют в пищевом и кондитерском производствах. При его переработке получается шрот и жмых, которые используют для приготовления корма для животных, а также производства любимой многими подсолнечной халвы.