Подготовка помещения к установке конвекторов отопления Термия

Сегодня конвекторы термия являются наиболее популярными отопительными приборами, которые используются для обогрева жилых помещений.

Это отопительное оборудование может использоваться в качестве основного и дополнительного источника тепла.

Но, чтобы данный прибор правильно выполнял свою функцию, его необходимо выбрать по определенным критериям:

мощность;

производитель;

степень безопасности;

наличие дополнительного функционала.

По этой ссылке https://elektromotor.com.ua/g20173811-konvektory все информация про конвекторы Термия

Также нужно обращать внимание на другие важные моменты.

Подготовка к установке конвектора:

Если помещение имеет старую проводку, то по возможности ее лучше всего заменить перед установкой конвектора Atlantic.

Ведь если такая проводка была установлена очень давно, то она может начать крошиться, особенно если она сделана из алюминия. Ведь наверняка вы уже сталкивались с подобной проблемой, когда хотели выполнить замену розетки или выключателя.

Если вдруг у вас пока нет возможности произвести замену всей проводки в помещении, то следует поменять только ту линию к которой будет подключен электрический конвектор, подключать ее следует только к электрическому счетчику.

А вот на выходе на данную линию обязательно установите специальный автомат, который в случае замыкания или перегрева будет отключаться и тем самым обезопасит помещение от пожара.

Очень важно при замене проводки в помещении подобрать провод подходящего сечения.

В этом вам должен помочь профессиональный электрик. Если же вы будете выбирать проводку самостоятельно, то подберите провод того сечения, который подойдет под такое оборудование.

Учтите еще и ту особенность, что возможно у вас в будущем может возникнуть необходимость в подключении дополнительного оборудования к линии, где будет меняться проводка, так что выбирайте сечение провода с небольшим запасом.

Количество отопительных конвекторов в комнате

То, какое количество конвекторов может потребоваться для обогрева помещения, полностью зависит от мощности такого оборудования. При этом, мощность следует рассчитывать по одной простой схеме – на каждые 10 квадратных метров площади помещения, нужно оборудование мощностью в 1 киловатт.

Чтобы такое оборудование смогло эффективно отапливать жилое помещение, его лучше всего устанавливать рядом с окнами, ведь таким образом конвекторы будут прогревать воздух, который поступает в помещение. И соответственно при правильной установке не потребуется покупать большое количество отопительных приборов.