Подборка лучших фильмов для изучения английского

Если вы хоть раз смотрели фильм на английском языке, то вы знаете, как много новых слов и грамматических структур можно узнать таким образом. Просмотр фильмов на языке оригинала помогает развить навык разговорного языка, а также восприятия иностранной речи на слух.

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К тому же во время просмотра можно узнать много нового и интересного об англоязычных странах. И на этом преимущества не заканчиваются. Любой фильм намного интереснее смотреть именно с оригинальной озвучкой!

Терминатор

Фильм идеально подойдет как для взрослых, так и для детей. Именно с него мы и рекомендуем ознакомление с миром оригинальной озвучки!

Персонажей в фильме не много, диалоги построены очень просто, а речь героев лаконична, что позволяет легко распознать ее на слух даже новичкам. Редких слов и сложных речевых оборотов вы здесь не встретите, а немногословность главных героев как ничто лучше помогает понять чужой язык.

Красотка

Еще один прекрасный вариант для изучения языка. Сюжет фильма не отличается сложностью, но при этом он интересен, что сделает ваш процесс обучения не только легким, но и приятным! Вас поразит актерская игра, а спокойные диалоги помогут вникнуть в историю персонажей и пополнить свой словарный запас.

Форрест Гамп

Наверняка вы не раз сталкивались с цитатами из этого фильма. В фильме используется простая лексика, что позволяет легко понять речь персонажей.

Хэнкс разговаривает медленно и четко, что, конечно же, является плюсом! Картина познакомит вас не только с изучаемым языком, но и с событиями прошлого века, которые происходили в Америке.

Маска

Эта картина сделает ваш процесс изучения английского еще приятнее. В фильме интересный сюжет и тонкий юмор, который понравится даже искушенным зрителям. Создатели онлайн-курса bistrocinema.com уверены, что этот фильм прекрасно подойдет для изучения современных фразеологизмов и конструкций.

Матрица

Что касается этой картины – она идеально подойдет для изучения условных предложений. В сюжете все диалоги построены вокруг нереальных и фантастических размышлений, разобраться в которых, новичкам будет довольно проблематично. Поэтому эту картину мы советуем тем, чей уровень английского выше среднего.

Форсаж

В фильме используется множество реальных разговорных фраз и выражений, которые помогут вам разобраться в языке и гораздо скорее заговорить с носителями!

Титаник

Фильм славится своим трагическим сюжетом и хорошо выверенными грамматическими конструкциями. Для начинающих картина может показаться сложной, поэтому фильм желательно смотреть частями.

Многие считают, что чтение книг гораздо эффективнее просмотра фильмов. Это не правда. Литературный язык сильно отличается от разговорного. Поэтому, изучая английский лишь по книгам, вы вряд ли сможете выстроить адекватный диалог с носителем языка.

Рекомендуем вам совмещать обычные методы обучения с просмотром фильмов. Так изучение языка будет наиболее эффективным!

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про обучение языку по мультфильмам.