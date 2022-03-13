Что такое самозанятость, виды деятельности и как ее оформить

Само занятая форма деятельности для граждан появилась, когда большинство граждан вынуждены были работать удаленно. К самозанятым относятся лица, ведущие самостоятельную трудовую деятельность, постоянно оказывая услуги населению, но без привлечения в найм посторонних лиц.

Отсутствие права нанимать работников, и отсутствие трудового договора или найма у физических и юридических лиц – это основное отличие самозанятых от индивидуальных предпринимателей.

Более подробную информацию про самозанятость можно узнать на сайте www.kreditos.ru/articles/samozanyatost-instrukciya-po-ekspluatacii.

Самозанятые и виды их деятельности

Целью введения статуса самозанятых было легализовать большую массу всех людей, получающих периодический или постоянный доход от своей самостоятельной и неофициальной работы при оказании услуг почти всегда населению, и иногда – юридическим лицам, но официально не зарегистрированных, и не платящих никаких налогов.

Самозанятые не имеют права нанимать работников для своей деятельности, но в силу индивидуальности своей работы им это и не нужно. Для таких работ оформление ИП было обременительным, и даже слишком затратным, учитывая обязательную периодическую отчетность в налоговых органах.

Именно поэтому, имея упрощенное налогообложение и пониженные ставки, самозанятые имеют и ограничения по размеру годового дохода – 2,4 миллиона рублей.

Кроме этого, предоставлено право получить такой статус миллионам граждан ЕАЭС, которые неофициально оказывали услуги. Теперь они могут легально осуществлять деятельность, и пользоваться официальными государственными услугами и правами.

Главное ограничение для самозанятых – они не могут заниматься перепродажей, и вести посредническую деятельность.

Сюда же относится и работа с чужой недвижимостью.

Сфера деятельности самозанятых охватывает все виды работ и услуг, которые человек может выполнять самостоятельно, и необязательно с оформлением договора:

Репетиторство, бытовые работы по ремонту и уходу на дому у клиента, няни, сиделки.

Все услуги, оказываемые салонами красоты, но предоставляемые индивидуально.

Услуги в медиа сфере – фото и видео съемка, организация мероприятий, самостоятельная журналистика.

Водители, мастера строительных специальностей, электрики.

Ремонтники бытовой и электронной аппаратуры и техники.

Адвокаты и нотариусы.

Массажисты и фитнес тренеры.

Производящие предметы авторской работы или сельскохозяйственную продукцию, и реализующие их самостоятельно, в том числе и продукты питания.

Весь спектр услуг в интернете без найма сотрудников.

Регистрация самозанятых

Для регистрации нужно предъявить паспорт с указанием места фактического проживания, где и будет осуществляться деятельность.

И заявление по установленному образцу.

Можно зарегистрироваться через интернет – создав личный кабинет на сайте ФНС, или из мобильного приложения «Мой налог».

Это возможно, если есть подтвержденный профиль в Госуслугах.