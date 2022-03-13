Что такое самозанятость, виды деятельности и как ее оформить

Само занятая форма деятельности для граждан появилась, когда большинство граждан вынуждены были работать удаленно. К самозанятым относятся лица, ведущие самостоятельную трудовую деятельность, постоянно оказывая услуги населению, но без привлечения в найм посторонних лиц.
Отсутствие права нанимать работников, и отсутствие трудового договора или найма у физических и юридических лиц – это основное отличие самозанятых от индивидуальных предпринимателей.
Более подробную информацию про самозанятость можно узнать на сайте www.kreditos.ru/articles/samozanyatost-instrukciya-po-ekspluatacii.
Самозанятые и виды их деятельности
Целью введения статуса самозанятых было легализовать большую массу всех людей, получающих периодический или постоянный доход от своей самостоятельной и неофициальной работы при оказании услуг почти всегда населению, и иногда – юридическим лицам, но официально не зарегистрированных, и не платящих никаких налогов.
Самозанятые не имеют права нанимать работников для своей деятельности, но в силу индивидуальности своей работы им это и не нужно. Для таких работ оформление ИП было обременительным, и даже слишком затратным, учитывая обязательную периодическую отчетность в налоговых органах.
Именно поэтому, имея упрощенное налогообложение и пониженные ставки, самозанятые имеют и ограничения по размеру годового дохода – 2,4 миллиона рублей.
Кроме этого, предоставлено право получить такой статус миллионам граждан ЕАЭС, которые неофициально оказывали услуги. Теперь они могут легально осуществлять деятельность, и пользоваться официальными государственными услугами и правами.
Главное ограничение для самозанятых – они не могут заниматься перепродажей, и вести посредническую деятельность.
Сюда же относится и работа с чужой недвижимостью.
Сфера деятельности самозанятых охватывает все виды работ и услуг, которые человек может выполнять самостоятельно, и необязательно с оформлением договора:
- Репетиторство, бытовые работы по ремонту и уходу на дому у клиента, няни, сиделки.
- Все услуги, оказываемые салонами красоты, но предоставляемые индивидуально.
- Услуги в медиа сфере – фото и видео съемка, организация мероприятий, самостоятельная журналистика.
- Водители, мастера строительных специальностей, электрики.
- Ремонтники бытовой и электронной аппаратуры и техники.
- Адвокаты и нотариусы.
- Массажисты и фитнес тренеры.
- Производящие предметы авторской работы или сельскохозяйственную продукцию, и реализующие их самостоятельно, в том числе и продукты питания.
- Весь спектр услуг в интернете без найма сотрудников.
Регистрация самозанятых
Для регистрации нужно предъявить паспорт с указанием места фактического проживания, где и будет осуществляться деятельность.
И заявление по установленному образцу.
Можно зарегистрироваться через интернет – создав личный кабинет на сайте ФНС, или из мобильного приложения «Мой налог».
Это возможно, если есть подтвержденный профиль в Госуслугах.