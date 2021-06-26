Почему неоновые вывески становятся снова актуальны?

Неоновые вывески не самое свежее изобретение человечества. С момента, когда была изобретена неоновая лампа, прошло уже около 120 лет. Произошло это во Франции.

Настоящим хитом неоновые вывески стали в Соединённых Штатах Америки в 20-е годы прошлого столетия и несколько десятилетий были в топе. Во второй половине XX века они появились и в нашей стране, более или менее активно использовались, но достаточно быстро были заменены на современные рекламные технологии.

В настоящее время неоновые вывески на Западе и в Европе переживают буквально второе рождение. Неудивительно, что на это обращают внимание и в нашей стране, так как не хотят отставать от мировых трендов.

Почему неоновые вывески снова популярны

Мода, как известно, циклична. Рано или поздно люди возвращаются к тому, что использовали несколько десятилетий назад. Касается это не только одежды, но и каких-то вещей, технологий.

Несмотря на то, что сами технологии, в том числе, в сфере рекламы и дизайна стремительно развиваются, и каждый день появляется что-то новое, иногда и хочется чего-то старого и доброго, что ассоциируется у них с приятными и теплыми воспоминаниями, уютной атмосферой.

Неоновые вывески по всем параметрам этим требованиям отвечают. Несмотря на то, что им уже больше 100 лет, они по-прежнему очень актуально и стильно смотрятся.

Более того сейчас модно оформлять коммерческие заведения, интерьеры в стиле 20-30-х годов прошлого столетия. Выглядит это одновременно современно и стильно, но в тоже время очень уютно, лампово, будто человек перемещается на несколько десятилетий назад. Это настоящее волшебство!

Как в наше время можно использовать неоновые вывески

Вариантов на самом деле очень много.

С помощью неоновых вывесок и гибкого неона можно оформить:

Кафе

Рестораны

Автозаправочные станции

Кофейни

Современные библиотеки

Арт-пространства и не только.

Причём оформить можно не только фасад, используя неон только для наружной рекламы. Он прекрасно подойдет и для оформления интерьера.

Более того, сейчас неоновые вывески активно используют для оформления интерьеров жилых помещений, которые могут быть отделаны в самых разных стилях. Это может быть лофт, хай-тек, классика и не только.

Получается очень красиво, необычно и атмосферно. Можно самостоятельно приобрести гибкий неон и создать какую-то необычную инсталляцию. Если речь идёт о коммерческих объектах, неоновые вывески лучше заказывать у профессионалов.