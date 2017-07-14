Почему надо пользоваться Яндекс. Директ и как сэкономить на такой контекстной рекламе?

Для компаний различных направлений необходимость иметь собственный веб-сайт уже не новость.

Одни создают для его разработки отдельное рабочее место в штате, другие обращаются к специальным агентствам (как например, Penguin-studio), предоставляющим сайт под ключ: эффективный, качественный, уникальный продукт.

Каким бы путем не пошли вы, а готовый сайт придется рекламировать. SEO-продвижение, регистрация в каталогах и социальных сетях дают отклик, но ждать его порой приходится долго.

Хороший результат демонстрирует использование контекстной рекламы, особенно объявлений в Яндекс.Директ.

Чем хорош Яндекс.Директ и каковы самые главные ошибки при настройке рекламы?

Состоянием на апрель 2016 года на долю поисковой системы Яндекс приходилось 20,4 млн. пользователей. Традиционно она занимает либо первую, либо вторую строчку по популярности в Рунете.

Поэтому стоит размещать свою рекламу в Яндекс.Директ, которую увидят не только пользователи одноименной ПС, но и аудитория Mail, Bing, «Рамблер», ведь они входят в ее партнерскую сеть. Помимо этого, такая контекстная реклама имеет следующие преимущества:

у нее самый большой охват аудитории старше 25 лет. А именно эта возрастная категория ценна для рекламодателей по причине своей платежеспособности;

она размещается только на качественных площадках, так как РСЯ строго относится к их отбору;

ее легко контролировать, измерять эффективность.

Для получения заявленных преимуществ контекстную рекламу необходимо правильно настраивать. Среди основных ошибок привычка добавлять все ключи скопом. Не делайте так, больше – не значит лучше.

Ключи должны быть релевантными запросам, иначе доверия к вам не будет. По этой же причине опцию показа по дополнительным фразам лучше отключать.

Странно, но почему-то рекламодатели напрочь забывают указывать в объявлении свой адрес. Критической ошибки здесь нет, но для большей солидности лучше этот пункт не пропускать.

Как сделать рекламу в Яндекс.Директ выгодной?

Всегда хочется, чтобы реклама в Яндекс.Директ была максимально выгодной, эффективной. Для этого стоит учитывать такие моменты:

на количество кликов напрямую влияет точное, информативное объявление. Если человек хочет «купить металлопластиковые окна недорого», то он гарантировано кликнет объявление с аналогичным заголовком и с конкретным указанием, сколько это недорого, предусмотрена ли доставка, установка;

выбирайте НЧ и СЧ фразы с максимально точно сформированными запросами;

сэкономить до 15 % рекламного бюджета можно путем назначения максимально понижающего коэффициента по возрасту;

регулярно пополняйте список «минус-слов».

Как бы хорошо не был сделан сайт под ключ, а без рекламы в нем не будет смысла. Поэтому стоит брать за основу изначально выгодные пути и получать из них максимум выгоды.

Далее на видео вы можете ознакомиться с инструкцией по настройке Яндекс.Директ.