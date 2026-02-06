Почему клиники делают SEO, но не получают пациентов и заявки
Почему клиники часто «делают SEO», но не получают результата

6 февраля 2026

SEO для медицинских сайтов — один из самых прибыльных каналов в долгосроке. Но парадокс в том, что очень многие клиники тратят деньги на “SEO” месяцами, а по факту не получают ни роста заявок, ни позиций, ни доверия.

Причина почти всегда одна: делают не SEO как бизнес-систему, а набор формальных действий “для отчёта”.

Ниже — максимально подробный разбор, где именно сливаются бюджеты, какие бывают типы агентств (и почему многие “не потянут” медицину), и как отличить работу на результат от имитации.

 

Содержание

1) Главная ошибка клиник: SEO воспринимают как «услугу», а не как систему роста

В медицине SEO — это не «вставить ключи и написать пару статей». Это комплекс:

  • техническая база (скорость, индексируемость, структура, дубли, каноникал, микроразметка, hreflang при необходимости);
  • семантика по намерению (симптомы > диагностика > лечение > врач/клиника > цена > адрес);
  • контент с медицинской экспертизой (вопросы пациентов + доказательная логика + корректные формулировки);
  • конверсия и доверие (структура страниц услуг, блоки врача, лицензии, доказательства, кейсы, отзывы);
  • локальное SEO и карты (самый конверсионный пласт для клиник);
  • репутация (управление отзывами, упоминания, брендовое доверие).

Если подрядчик “делает SEO”, но не работает с этой системой целиком, результат будет либо слабым, либо случайным.

 

2) Куда чаще всего утекают деньги: 12 сценариев «пустой траты»

1) «SEO по позициям» без привязки к спросу и деньгам

Классика: в отчёте — рост по 200 запросам, а заявок нет. Почему?

  • продвигали информационные запросы без намерения (“что такое имплантация”), а не коммерческие (“имплантация цена”, “имплантация под ключ”, “имплантолог рядом”);
  • продвигали “красивые” низкочастотники, где легко попасть в ТОП, но они не дают пациентов;
  • не было нормальной карты пути пациента: симптом > решение > запись.

Как должно быть: KPI не позиции, а органика > лиды > записи > выручка (хотя бы по сквозной/проксі-метрикам).

 

2) Семантика «в целом по стоматологии/клинике», а не под ваш тип бизнеса

В медицине решает специализация и модель:

  • премиальная клиника vs массовая,
  • детская медицина vs взрослая,
  • “реабилитация под ключ” vs “точечные услуги”,
  • один филиал vs сеть,
  • Москва vs регион.

Если подрядчик не понимает модель — он собирает семантику “как у всех”, и вы конкурируете лбом с агрегаторами и сетями там, где вам невыгодно.

 

3) Услуги смешали в одну страницу — потеряли релевантность

Типичная ошибка медицинских сайтов: “всё про зубы” на одной странице.

Поиск так не ранжирует: ему нужны чёткие ответы под конкретный интент:

  • “имплантация all-on-4 цена”
  • “лечение ВНЧС диагностика”
  • “удаление зуба мудрости ретинированного”
  • “ортодонт взрослым стоимость”

Одна “простыня” вместо правильной структуры > нет релевантности > нет ТОПа.

 

4) Контент “для галочки”: рерайт без экспертизы

В медицине “обычный SEO-копирайт” часто не работает:

  • слишком общий,
  • без клинической логики,
  • без доказательности,
  • без ответов на страхи пациента,
  • без блоков “когда срочно”, “кому нельзя”, “риски”, “альтернативы”.

В итоге:

  • поисковик не видит качества,
  • пациент не доверяет,
  • конверсия не растёт.

 

5) Игнорируют доверие: E-E-A-T (опыт/экспертность) на нуле

Медицинский сайт без явных доказательств — слабый:

  • нет врачей как авторов материалов,
  • нет регалий, лицензий, стажа, членства,
  • нет понятной редакционной политики,
  • нет понятных источников/подхода,
  • нет “почему вам можно доверять”.

SEO в медицине — это доверие + полезность, а не “ключи”.

 

6) Техническое SEO делают «минимально», а ошибки убивают рост

Частые убийцы результата:

  • дубли страниц (фильтры, параметры, слэши, www/без www, http/https);
  • неправильные canonical / robots;
  • страницы не индексируются или индексируются “мусором”;
  • плохая мобильная версия;
  • медленная загрузка;
  • битые микроразметки;
  • неправильная пагинация;
  • тонкие страницы (thin content), которые “тянут вниз” весь сайт.

В отчёте это часто маскируют “мы сделали аудит”, но внедрения нет.

 

7) Нет работы с конверсией — даже хороший трафик не превращается в запись

Привели посетителя — а дальше:

  • нет понятного CTA,
  • сложная форма,
  • нет мессенджеров/звонка в 1 клик,
  • нет цен/диапазонов (или слишком скрыто),
  • нет расписания/адреса/парковки,
  • нет “что будет на приёме”,
  • нет сценариев: “если болит/если щёлкает/если боюсь”.

И вы платите за SEO, но теряете деньги на сайте.

 

8) Карты и локальное SEO не трогают — хотя там “быстрые деньги”

Для клиник локальный спрос часто даёт:

  • самый горячий трафик,
  • высокую конверсию,
  • влияние на брендовые запросы.

Но многие подрядчики “делают SEO” и вообще не систематизируют карты (Яндекс/Google/2GIS), не строят отзывы, не прокачивают локальные факторы.

 

9) Ссылки: либо вообще не делают, либо покупают мусор

Две крайности:

  • “ссылки не нужны” — и сайт годами не растёт в конкурентной нише;
  • “накупим 500 ссылок” — и сайт ловит фильтры/стагнацию.

В медицине нужна осторожная, качественная, тематическая стратегия: PR-упоминания, профильные площадки, естественные цитирования.

 

10) Отчётность ради отчётности: красивые таблицы вместо управления

Признаки:

  • “сделано 20 задач” — но нет эффекта в деньгах;
  • “написано 10 статей” — но какие страницы растут? какие дают лиды?
  • “позиции по ядру” — а где коммерческие кластеры и локальные запросы?

SEO без продуктовой аналитики превращается в театр.

 

11) “Дешёвое SEO” в медицине почти всегда означает имитацию

Медицина — дорогая ниша по трудозатратам:

  • сложная семантика,
  • высокая конкуренция,
  • много экспертизы,
  • много требований к качеству.

Если предложение “в 2–3 раза дешевле рынка”, почти всегда экономят на:

  • стратегии,
  • аналитике,
  • экспертизе,
  • внедрениях,
  • контенте.

 

12) Главный убийца: подрядчик без опыта именно в медицине и вашем формате клиники

Вот это ключевое.

SEO для интернет-магазина ? SEO для клиники.

SEO для “стоматологии эконом” ? SEO для премиальной реабилитации “под ключ”.

SEO для сети ? SEO для одного филиала.

Агентства, которые не работали с медициной (и особенно с вашим типом клиники), часто:

  • неверно собирают семантику (не понимают интенты пациентов);
  • делают контент “как для блога”, а не для записи;
  • не знают юридических/регуляторных ограничений;
  • не умеют строить доверие (врачи, протоколы, доказательства);
  • не понимают роль карт и репутации;
  • не умеют упаковать экспертность врача в SEO-структуру страниц.

И результат закономерен: “мы делаем”, “мы стараемся”, “алгоритмы изменились”, “нужно время”… но роста нет.

 

3) Классификация агентств: кто как “делает SEO” и где чаще всего скрыта проблема

Ниже — типовые категории. Это не про “плохие/хорошие”, а про совпадение компетенции с задачей клиники.

A) «Фабрика SEO» (потоковая модель)

Как работают: шаблонные процессы, дешёвые пакеты, много клиентов, минимум погружения.

Что обещают: позиции, отчёты, “контент по плану”.

Чем опасны для медицины: не потянут глубину экспертизы, доверие, локалку, конверсию.

Сигналы: фиксированный “пакет” без диагностики, одинаковый план всем, дешёвая цена, упор на “ключи”.

 

B) «Технари» (сильные в аудите, слабые в росте выручки)

Сильны: скорость, индексация, структура, устранение ошибок.

Слабое место: коммерческая семантика, упаковка услуг, контент-стратегия, конверсия.

Итог: сайт становится “чистым”, но не начинает продавать.

 

C) «Контент-агентство» (пишут много, но не туда)

Сильны: производство текстов, регулярность.

Слабое место: медицинская экспертность, интенты, архитектура, качество контента под YMYL, доказательная логика.

Итог: статьи есть, но они не ранжируются или не конвертят.

 

D) «Ссылочники» (всё решают ссылками)

Иногда уместно в e-com, но в медицине рискованно:

  • можно “перегреть” профиль,
  • получить просадку,
  • потерять доверие.

Итог: нестабильный рост или санкции.

 

E) «Универсальное digital-агентство без медицины»

Сильны: красивые презентации, реклама, креатив.

Слабое место: глубина медтематики, регуляторика, E-E-A-T, локальная стратегия, структура услуг.

Итог: делают “как для любого бизнеса”, а в медицине так не работает.

 

F) «Медицинская SEO-команда» (идеальный профиль)

Что умеют:

  • понимать пациентские интенты;
  • строить структуру услуг и диагностики;
  • упаковывать доверие (врачи, протоколы, лицензии);
  • делать контент “пациент > эксперт”;
  • прокачивать карты и репутацию;
  • считать не позиции, а заявки/записи.

Это и есть та категория, которая даёт предсказуемый результат.

 

4) Почему агентства без опыта в медицине почти всегда проигрывают

Медицина — одна из самых “требовательных” ниш к качеству. Здесь нельзя:

  • писать общими словами,
  • обещать чудеса,
  • играться с серыми схемами,
  • “продавать страхом”.

Поисковики и пользователи ожидают:

  • максимальную точность;
  • ясные ограничения и показания;
  • экспертность врача;
  • безопасность формулировок;
  • реальное доверие.

А значит подрядчик должен знать:

  • как пациенты формулируют запросы (симптомами, страхами, ситуациями);
  • как строится коммерческая структура клиники;
  • какие блоки повышают запись;
  • какие страницы обязательно нужны;
  • как работает локальная выдача и карты;
  • как корректно писать медицинский контент.

Без этого SEO превращается в “мы что-то делаем”.

 

5) Как клинике защититься: чек-лист, чтобы не сливать бюджет

Что спросить у подрядчика до старта

  1. Есть ли кейсы именно в медицине (и желательно похожие по модели: премиум/масс/реабилитация/сеть)?
  2. Что будет KPI? Лиды/записи/стоимость обращения, а не “позиции”.
  3. Как будет устроена структура сайта? Услуги, подуслуги, диагностика, симптомы, локальные страницы.
  4. Как будет обеспечиваться экспертность контента? Врачи, редактура, блоки доверия.
  5. Что с картами и локалкой? Это должно быть в плане работ.
  6. Кто внедряет изменения? Если “мы дадим ТЗ, а дальше сами” — готовьтесь к тормозам.
  7. Как будет выглядеть план на 90 дней? Должен быть конкретный, по неделям, с приоритетами.

Красные флаги

  • “Гарантируем ТОП-3 за 2 месяца”
  • “Нам не нужны врачи для контента”
  • “Ссылки решают всё”
  • “Мы работаем по нашему пакету, всем одинаково”
  • “Результат — позиции, лиды не считаем”
  • “Карты/репутация не в зоне ответственности”

 

6) Что реально работает в медицине: правильная модель SEO (в двух словах)

Рабочая связка для клиник обычно выглядит так:

  1. Техническая база + индексация
  2. Архитектура услуг под интенты
  3. Страницы услуг “под запись” (не просто текст)
  4. Медицинский контент “вопрос пациента > ответ врача”
  5. Локальное SEO + карты + отзывы
  6. Улучшение конверсии и доверия
  7. Аналитика: трафик > обращения > записи

И тогда SEO приносит не “посещения”, а пациентов.

 

Вывод

Клиники часто “делают SEO” и не получают результата, потому что:

  • покупают имитацию вместо системы роста;
  • выбирают подрядчика без медицинской экспертизы;
  • меряют успех позициями, а не записями;
  • игнорируют доверие, локалку, структуру и конверсию.

Медицинское SEO невозможно “делать как всем”.

Если агентство не работало с медициной и не понимает ваш тип клиники — оно почти всегда будет учиться на вашем бюджете.

 

 



