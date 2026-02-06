Почему клиники часто «делают SEO», но не получают результата

SEO для медицинских сайтов — один из самых прибыльных каналов в долгосроке. Но парадокс в том, что очень многие клиники тратят деньги на “SEO” месяцами, а по факту не получают ни роста заявок, ни позиций, ни доверия.
Причина почти всегда одна: делают не SEO как бизнес-систему, а набор формальных действий “для отчёта”.
Ниже — максимально подробный разбор, где именно сливаются бюджеты, какие бывают типы агентств (и почему многие “не потянут” медицину), и как отличить работу на результат от имитации.
Содержание
- 1 1) Главная ошибка клиник: SEO воспринимают как «услугу», а не как систему роста
- 2 2) Куда чаще всего утекают деньги: 12 сценариев «пустой траты»
- 2.1 1) «SEO по позициям» без привязки к спросу и деньгам
- 2.2 2) Семантика «в целом по стоматологии/клинике», а не под ваш тип бизнеса
- 2.3 3) Услуги смешали в одну страницу — потеряли релевантность
- 2.4 4) Контент “для галочки”: рерайт без экспертизы
- 2.5 5) Игнорируют доверие: E-E-A-T (опыт/экспертность) на нуле
- 2.6 6) Техническое SEO делают «минимально», а ошибки убивают рост
- 2.7 7) Нет работы с конверсией — даже хороший трафик не превращается в запись
- 2.8 Карты и локальное SEO не трогают — хотя там “быстрые деньги”
- 2.9 9) Ссылки: либо вообще не делают, либо покупают мусор
- 2.10 10) Отчётность ради отчётности: красивые таблицы вместо управления
- 2.11 11) “Дешёвое SEO” в медицине почти всегда означает имитацию
- 2.12 12) Главный убийца: подрядчик без опыта именно в медицине и вашем формате клиники
- 3 3) Классификация агентств: кто как “делает SEO” и где чаще всего скрыта проблема
- 4 4) Почему агентства без опыта в медицине почти всегда проигрывают
- 5 5) Как клинике защититься: чек-лист, чтобы не сливать бюджет
- 6 6) Что реально работает в медицине: правильная модель SEO (в двух словах)
- 7 Вывод
1) Главная ошибка клиник: SEO воспринимают как «услугу», а не как систему роста
В медицине SEO — это не «вставить ключи и написать пару статей». Это комплекс:
- техническая база (скорость, индексируемость, структура, дубли, каноникал, микроразметка, hreflang при необходимости);
- семантика по намерению (симптомы > диагностика > лечение > врач/клиника > цена > адрес);
- контент с медицинской экспертизой (вопросы пациентов + доказательная логика + корректные формулировки);
- конверсия и доверие (структура страниц услуг, блоки врача, лицензии, доказательства, кейсы, отзывы);
- локальное SEO и карты (самый конверсионный пласт для клиник);
- репутация (управление отзывами, упоминания, брендовое доверие).
Если подрядчик “делает SEO”, но не работает с этой системой целиком, результат будет либо слабым, либо случайным.
2) Куда чаще всего утекают деньги: 12 сценариев «пустой траты»
1) «SEO по позициям» без привязки к спросу и деньгам
Классика: в отчёте — рост по 200 запросам, а заявок нет. Почему?
- продвигали информационные запросы без намерения (“что такое имплантация”), а не коммерческие (“имплантация цена”, “имплантация под ключ”, “имплантолог рядом”);
- продвигали “красивые” низкочастотники, где легко попасть в ТОП, но они не дают пациентов;
- не было нормальной карты пути пациента: симптом > решение > запись.
Как должно быть: KPI не позиции, а органика > лиды > записи > выручка (хотя бы по сквозной/проксі-метрикам).
2) Семантика «в целом по стоматологии/клинике», а не под ваш тип бизнеса
В медицине решает специализация и модель:
- премиальная клиника vs массовая,
- детская медицина vs взрослая,
- “реабилитация под ключ” vs “точечные услуги”,
- один филиал vs сеть,
- Москва vs регион.
Если подрядчик не понимает модель — он собирает семантику “как у всех”, и вы конкурируете лбом с агрегаторами и сетями там, где вам невыгодно.
3) Услуги смешали в одну страницу — потеряли релевантность
Типичная ошибка медицинских сайтов: “всё про зубы” на одной странице.
Поиск так не ранжирует: ему нужны чёткие ответы под конкретный интент:
- “имплантация all-on-4 цена”
- “лечение ВНЧС диагностика”
- “удаление зуба мудрости ретинированного”
- “ортодонт взрослым стоимость”
Одна “простыня” вместо правильной структуры > нет релевантности > нет ТОПа.
4) Контент “для галочки”: рерайт без экспертизы
В медицине “обычный SEO-копирайт” часто не работает:
- слишком общий,
- без клинической логики,
- без доказательности,
- без ответов на страхи пациента,
- без блоков “когда срочно”, “кому нельзя”, “риски”, “альтернативы”.
В итоге:
- поисковик не видит качества,
- пациент не доверяет,
- конверсия не растёт.
5) Игнорируют доверие: E-E-A-T (опыт/экспертность) на нуле
Медицинский сайт без явных доказательств — слабый:
- нет врачей как авторов материалов,
- нет регалий, лицензий, стажа, членства,
- нет понятной редакционной политики,
- нет понятных источников/подхода,
- нет “почему вам можно доверять”.
SEO в медицине — это доверие + полезность, а не “ключи”.
6) Техническое SEO делают «минимально», а ошибки убивают рост
Частые убийцы результата:
- дубли страниц (фильтры, параметры, слэши, www/без www, http/https);
- неправильные canonical / robots;
- страницы не индексируются или индексируются “мусором”;
- плохая мобильная версия;
- медленная загрузка;
- битые микроразметки;
- неправильная пагинация;
- тонкие страницы (thin content), которые “тянут вниз” весь сайт.
В отчёте это часто маскируют “мы сделали аудит”, но внедрения нет.
7) Нет работы с конверсией — даже хороший трафик не превращается в запись
Привели посетителя — а дальше:
- нет понятного CTA,
- сложная форма,
- нет мессенджеров/звонка в 1 клик,
- нет цен/диапазонов (или слишком скрыто),
- нет расписания/адреса/парковки,
- нет “что будет на приёме”,
- нет сценариев: “если болит/если щёлкает/если боюсь”.
И вы платите за SEO, но теряете деньги на сайте.
Карты и локальное SEO не трогают — хотя там “быстрые деньги”
Для клиник локальный спрос часто даёт:
- самый горячий трафик,
- высокую конверсию,
- влияние на брендовые запросы.
Но многие подрядчики “делают SEO” и вообще не систематизируют карты (Яндекс/Google/2GIS), не строят отзывы, не прокачивают локальные факторы.
9) Ссылки: либо вообще не делают, либо покупают мусор
Две крайности:
- “ссылки не нужны” — и сайт годами не растёт в конкурентной нише;
- “накупим 500 ссылок” — и сайт ловит фильтры/стагнацию.
В медицине нужна осторожная, качественная, тематическая стратегия: PR-упоминания, профильные площадки, естественные цитирования.
10) Отчётность ради отчётности: красивые таблицы вместо управления
Признаки:
- “сделано 20 задач” — но нет эффекта в деньгах;
- “написано 10 статей” — но какие страницы растут? какие дают лиды?
- “позиции по ядру” — а где коммерческие кластеры и локальные запросы?
SEO без продуктовой аналитики превращается в театр.
11) “Дешёвое SEO” в медицине почти всегда означает имитацию
Медицина — дорогая ниша по трудозатратам:
- сложная семантика,
- высокая конкуренция,
- много экспертизы,
- много требований к качеству.
Если предложение “в 2–3 раза дешевле рынка”, почти всегда экономят на:
- стратегии,
- аналитике,
- экспертизе,
- внедрениях,
- контенте.
12) Главный убийца: подрядчик без опыта именно в медицине и вашем формате клиники
Вот это ключевое.
SEO для интернет-магазина ? SEO для клиники.
SEO для “стоматологии эконом” ? SEO для премиальной реабилитации “под ключ”.
SEO для сети ? SEO для одного филиала.
Агентства, которые не работали с медициной (и особенно с вашим типом клиники), часто:
- неверно собирают семантику (не понимают интенты пациентов);
- делают контент “как для блога”, а не для записи;
- не знают юридических/регуляторных ограничений;
- не умеют строить доверие (врачи, протоколы, доказательства);
- не понимают роль карт и репутации;
- не умеют упаковать экспертность врача в SEO-структуру страниц.
И результат закономерен: “мы делаем”, “мы стараемся”, “алгоритмы изменились”, “нужно время”… но роста нет.
3) Классификация агентств: кто как “делает SEO” и где чаще всего скрыта проблема
Ниже — типовые категории. Это не про “плохие/хорошие”, а про совпадение компетенции с задачей клиники.
A) «Фабрика SEO» (потоковая модель)
Как работают: шаблонные процессы, дешёвые пакеты, много клиентов, минимум погружения.
Что обещают: позиции, отчёты, “контент по плану”.
Чем опасны для медицины: не потянут глубину экспертизы, доверие, локалку, конверсию.
Сигналы: фиксированный “пакет” без диагностики, одинаковый план всем, дешёвая цена, упор на “ключи”.
B) «Технари» (сильные в аудите, слабые в росте выручки)
Сильны: скорость, индексация, структура, устранение ошибок.
Слабое место: коммерческая семантика, упаковка услуг, контент-стратегия, конверсия.
Итог: сайт становится “чистым”, но не начинает продавать.
C) «Контент-агентство» (пишут много, но не туда)
Сильны: производство текстов, регулярность.
Слабое место: медицинская экспертность, интенты, архитектура, качество контента под YMYL, доказательная логика.
Итог: статьи есть, но они не ранжируются или не конвертят.
D) «Ссылочники» (всё решают ссылками)
Иногда уместно в e-com, но в медицине рискованно:
- можно “перегреть” профиль,
- получить просадку,
- потерять доверие.
Итог: нестабильный рост или санкции.
E) «Универсальное digital-агентство без медицины»
Сильны: красивые презентации, реклама, креатив.
Слабое место: глубина медтематики, регуляторика, E-E-A-T, локальная стратегия, структура услуг.
Итог: делают “как для любого бизнеса”, а в медицине так не работает.
F) «Медицинская SEO-команда» (идеальный профиль)
Что умеют:
- понимать пациентские интенты;
- строить структуру услуг и диагностики;
- упаковывать доверие (врачи, протоколы, лицензии);
- делать контент “пациент > эксперт”;
- прокачивать карты и репутацию;
- считать не позиции, а заявки/записи.
Это и есть та категория, которая даёт предсказуемый результат.
4) Почему агентства без опыта в медицине почти всегда проигрывают
Медицина — одна из самых “требовательных” ниш к качеству. Здесь нельзя:
- писать общими словами,
- обещать чудеса,
- играться с серыми схемами,
- “продавать страхом”.
Поисковики и пользователи ожидают:
- максимальную точность;
- ясные ограничения и показания;
- экспертность врача;
- безопасность формулировок;
- реальное доверие.
А значит подрядчик должен знать:
- как пациенты формулируют запросы (симптомами, страхами, ситуациями);
- как строится коммерческая структура клиники;
- какие блоки повышают запись;
- какие страницы обязательно нужны;
- как работает локальная выдача и карты;
- как корректно писать медицинский контент.
Без этого SEO превращается в “мы что-то делаем”.
5) Как клинике защититься: чек-лист, чтобы не сливать бюджет
Что спросить у подрядчика до старта
- Есть ли кейсы именно в медицине (и желательно похожие по модели: премиум/масс/реабилитация/сеть)?
- Что будет KPI? Лиды/записи/стоимость обращения, а не “позиции”.
- Как будет устроена структура сайта? Услуги, подуслуги, диагностика, симптомы, локальные страницы.
- Как будет обеспечиваться экспертность контента? Врачи, редактура, блоки доверия.
- Что с картами и локалкой? Это должно быть в плане работ.
- Кто внедряет изменения? Если “мы дадим ТЗ, а дальше сами” — готовьтесь к тормозам.
- Как будет выглядеть план на 90 дней? Должен быть конкретный, по неделям, с приоритетами.
Красные флаги
- “Гарантируем ТОП-3 за 2 месяца”
- “Нам не нужны врачи для контента”
- “Ссылки решают всё”
- “Мы работаем по нашему пакету, всем одинаково”
- “Результат — позиции, лиды не считаем”
- “Карты/репутация не в зоне ответственности”
6) Что реально работает в медицине: правильная модель SEO (в двух словах)
Рабочая связка для клиник обычно выглядит так:
- Техническая база + индексация
- Архитектура услуг под интенты
- Страницы услуг “под запись” (не просто текст)
- Медицинский контент “вопрос пациента > ответ врача”
- Локальное SEO + карты + отзывы
- Улучшение конверсии и доверия
- Аналитика: трафик > обращения > записи
И тогда SEO приносит не “посещения”, а пациентов.
Вывод
Клиники часто “делают SEO” и не получают результата, потому что:
- покупают имитацию вместо системы роста;
- выбирают подрядчика без медицинской экспертизы;
- меряют успех позициями, а не записями;
- игнорируют доверие, локалку, структуру и конверсию.
Медицинское SEO невозможно “делать как всем”.
Если агентство не работало с медициной и не понимает ваш тип клиники — оно почти всегда будет учиться на вашем бюджете.