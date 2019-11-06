Как получить гражданство Румынии

Румыния-это европейская страна, в которой правит демократия, после падения диктатуры кровавого тирана Чаушеску и его клики. В результате революции народ этой страны уничтожил диктатуру.

Сейчас Румыния активно развивается в составе Европейского Союза. Гражданство Румынии ценится, так как даёт право безвизового въезда в более чем 150 стран мира. Купить гражданство ЕС и Румынии в том числе можно с помощью компании WORK-ES.

Преимущества гражданства Румынии.

Кроме безвизового въезда, гражданство Румынии дает право учится работать и отдыхать в любой стране Евросоюза. В этом году права граждан европейских стран были расширены.

Особенно важно то, что для получения гражданства Румынии не нужной отказываться от гражданства страны, гражданином которой вы являетесь, так как конституция этой страны не запрещает иметь двойное гражданство.

Получение гражданства выгодно ещё и тем, что Румыния является динамично развивающейся страной, которая поощряет инвестирование в её экономику. Если инвестировать в экономику Румынии полмиллиона долларов можно получить гражданство этой страны через два с половиной года, даже не имея румынских корней.

Кому легче всего получить гражданство Румынии.

Легче всего стать гражданами Румынии, гражданам Молдавии, которые родились до 1940 года, так как Молдавия до 1940 года входила в состав Румынии.

Эта норма также распространяется на жителей Бессарабии и приграничных районов Закарпатья.

Следующей категорией людей, которые могут получить гражданство Румынии по упрощённой схеме, являются жители Украины, России и Казахстана могущие доказать, что их:

дедушка;

бабушка;

мать;

отец;

или кто-то один из них был румынского происхождения.

После Второй Мировой войны многие жители были высланы из своей страны, сталинским режимом в Сибирь и Казахстан, поэтому в России и Казахстане живёт много людей имеющие румынские корни.

Права граждан Румынии.

Гражданин Румынии имеет право:

жить в любой из стран Евросоюза по бессрочному виду на жительство;

устроится на работу без разрешения на работу;

на качественное медицинское обслуживание в любой стране Европейского Союза не зависимо от его места жительства. Эта норма касается и получения образования;

румынский гражданин имеет право получения льготного денежного кредита в каждой стране Евросоюза;

гражданин Румынии имеет право приобретения недвижимости в странах Евросоюза, бе добавочных налоговых сборов, предусмотренных для физических и юридических лиц, не являющихся гражданами Евросоюза.

Из этой статьи можно сделать вывод, что гражданство Румынии даёт много прав и привилегии, открывает расширенные возможности.

По материалам: work-es.ru.