идеи за чашечкой кофе

Плита OSB 3 — технические характеристики

23 декабря 2019

Одним из наиболее востребованных материалов сегодня считается древесина. Несмотря на все достоинства такого материала применяют его не везде, из-за высокой стоимости.

Намного проще и выгодней использовать древесно-стружечные плиты, которые имеют характеристики схожие с древесиной, а стоимость в несколько раз доступней. За счет своих характеристик ОСБ плиты широко используются в строительстве и мебельной промышленности.

В чем особенность материала

Технология производства плит OSB 3 достаточно проста сырьем для производства служат стружки древесного отхода, а связующим компонентом выступают смолы и дополнительные составы, позволяющие получить прочное и влагоустойчивое изделие.

Сам процесс производства заключается в смешивании компонентов и под высоким давлением температурой формируются листы стандартного размера.

Где используются плиты OSB 3

Сегодня в магазинах стройматериалов можно приобрести листы OSB 3 различных параметров, которые нужны заказчику. При выборе листов покупателю необходимо смотреть на:

  • Толщину;
  • Длину;
  • Толщину плиты.

В зависимости от параметров изделия определяется его область применения. Такой древесный материал широко применим в мебельной промышленности. Его часто используют как каркасный материал.

Конечно, в первозданном виде такие панели не будут привлекать покупателя, но после определенных технологических процессов изделие получает внешний вид натурального дерева или другие виды расцветок. За счет водостойких качеств их OSB 3 часто изготавливают мебель для ванны и кухни.

Также часто плиты OSB 3 используются в строительстве и ремонте. С использованием листов можно делать обшивку каркасного дома, возводить межкомнатные перегородки, зашивать крышу или использовать в виде черновой подложки.

За счет высокой прочности и доступной стоимости такие плиты считаются одним из наиболее востребованных древесных материалов. Кроме того с использованием плит OSB 3 можно также проводить черновые работы, такие как формирование опалубки, строительство хозяйственных построек и домиков для детей.

Материал на самом деле универсальный и его можно применять в различных вариациях и способах. Благодаря влагоустойчивости изделия с использованием плит достаточно длительное время остаются в первозданном виде.

Сегодня можно заказать материал в интернете по выгодной стоимости, главное найти прямого поставщика.



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