Платное обучение у Стеценко Виталия и RichAdvert. Что это дает и кому нужно?

Будущее за интернет-рекламой, лидогенерацией и арбитражем трафика. По мнению основателя RichAdvert Виталия Стеценко, эта ниша открывает широкие возможности для заработка в интернете при небольшом стартовом капитале.
Стеценко Виталий — опытный интернет-бизнесмен, основатель ряда крупных проектов, в частности топовой школы обучения арбитражу трафика RichAdvert. Виталий Стеценко является одним из самых признанных экспертов на рынке арбитража трафика и регулярно выступает на всех топовых конференциях, посвященных арбитражному бизнесу, средни них Moscow Affiliate Conference, Антиконфа, CPA Conf и другие (записи его выступлений вы можете посмотреть на официальном ютуб-канале компании RichAdvert).
Многолетний опыт и сотни успешных кейсов по разным нишам трафика арбитража позволяют Виталию Стеценко и его команде понимать, куда движется рынок и успешно реализовывать сложную на первый взгляд бизнес-формулу: “собственная CPA-сеть + закрытое обучение арбитражу трафика+ собственная арбитражная команда”.
В этой формуле ключевое значение имеет актуальность схем, по которым идёт работа. Обучение построено по принципу того, что в курсах РичАдверт вы получаете те связки и решения, которые используют действующие арбитражные команды.
Поэтому обучение в РичАдверт является эффективным и позволяет зарабатывать в арбитраже даже с нуля, не имея предыдущего опыта на рынке арбитража трафика.
При этом есть как бесплатное обучение, так и платные курсы и вебинары, которые существенно ускоряют процесс подготовки “молодых бойцов” и минимизируют существующие риски.
Все же, набивать шишки самому, и познавать науку под бдительным надзором коуча — “две большие разницы”. Обучение в РичАдверт до безупречности отладил Виталий Стеценко. Отзывы учеников можно прочитать на официальном сайте richadvert.ru и на тематических ресурсах в интернете http://www.vnutri.org/richadvert/.
Несколько отзывов мы приведем ниже в этом материале.
Школа арбитража RichAdvert Виталия Стеценко. Кто идет в РичАдверт?
Заработок на арбитраже трафика подходит абсолютно всем, кто хочет развиваться и создать работающий, стабильный источник дохода в интернете:
- тем кто начинает в арбитражке "с нуля" и совершенно "не в теме";
- тем, кто уже пробовал различные варианты заработка в интернете или делал самостоятельные попытки в арбитраже трафика, но не достиг успеха;
- тем, кому нужно отточить расширить свои компетенции и отточить существующие скилы;
- тем, кто хочет построить успешный онлайн-бизнес, научиться работать на себя и зарабатывать нормальные деньги.
Школа арбитража трафика РичАдверт объединяет самых разных людей — с разных стран и регионов, с разным уровнем дохода и начальных знаний. Но всех их объединяет одно — стремление обеспечить себе финансовую независимость.
Сколько можно заработать на арбитраже трафика в 2020?
Правда в том, что арбитраж трафика остается одним из немногих вариантов заработка в интернете, куда можно зайти, располагая суммой всего в $500-1000. А отбить вложения и выйти в увесистый плюс можно спустя 1-2 месяца.
Стоимость обучения на курсах у Виталия Стеценко варьируется от нескольких долларо до тысяч долларов исходя из формата обучения и конкретной темы. Главное, что за эти деньги получает клиент РичАдверт — это то или иное готовое решение по заработку в арбитраже.
Например, точное название оффера, с которым можно работать, точные креативы, точный лендинг и точный подбор целевой аудитории. Также это называется “связкой”. Что позволяет выйти в плюс или, хотя бы, в ноль, буквально с первого дня активного обучения.
Всего за несколько месяцев обучения реально выйти на прибыль в 2-3 тыс., или больше. Подробнее о том, из каких составляющих складывается стартовый капитал для арбитражки в Facebook читайте по
Интересно, что многие необоснованно считают, что арбитраж трафика — это КИДАЛОВО и РАЗВОД. Что этот метод не работает и не способен приносит прибыль. Такие люди, либо знают предмет обсуждения поверхностно, либо в отчаянной погоне за легкой прибылью бездумно слили все свои сбережения.
На самом деле арбитраж — не КИДАЛОВО и не РАЗВОД. Виталий Стеценко и РичАдверт, доказывают это. Обучение способно сэкономить до 90% времени и денег на тесты.
Виталий Стеценко. Отзывы учеников RichAdvert
Вот реальные отзывы на обучение в RichAdvert и курсы арбитража Стеценко Виталия. Приведем всего пару историй успеха и результаты учеников в денежном выражении.
Николай проходит обучение с декабря 2019 года по настоящий момент. Льет трафик на товарку в Google. Потратил на обучение $250. В январе 2020 получил $850. Прибыль по состоянию на конец января составляет 20-100$ в день.
Николай называет залогом успеха в арбитраже трафика хорошую практику и постоянные тесты. Все это и дала ему школа РичАдверт.
И напоследок мотивирующая история успеха Виктора Кравченко. Потратив около $400 и пойдя путем экспериментов Виктор получил хорошую прибыль уже в первый месяц обучения.
Скриншот с его выплатами выглядит достаточно убедительным вознаграждением за труды:
В этой истории были не только взлеты, но и падения. Виталий не отчаивается и не останавливается на достигнутом. Сейчас он в поисках хорошего оффера, на котором аппрув не просядет сразу после запуска. А в планах на будущее — развиваться и расти в арбитраже дальше. И мысли о франшизе, если реально попрет и подвернется пара единорогов.
Что важно в обучении арбитражу? Применять полученные знания на практике и не отчаиваться после неудач. Легких путей заработка Виталий Стеценко не предлагает. Отзывы это подтверждают. Нужно много и самоотверженно работать. И коучи РичАдверт помогают расти в этом направлении.
Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с информацией про Виталия Стеценко.