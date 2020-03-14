Платное обучение у Стеценко Виталия и RichAdvert. Что это дает и кому нужно?

Будущее за интернет-рекламой, лидогенерацией и арбитражем трафика. По мнению основателя RichAdvert Виталия Стеценко, эта ниша открывает широкие возможности для заработка в интернете при небольшом стартовом капитале.

Стеценко Виталий — опытный интернет-бизнесмен, основатель ряда крупных проектов, в частности топовой школы обучения арбитражу трафика RichAdvert. Виталий Стеценко является одним из самых признанных экспертов на рынке арбитража трафика и регулярно выступает на всех топовых конференциях, посвященных арбитражному бизнесу, средни них Moscow Affiliate Conference, Антиконфа, CPA Conf и другие (записи его выступлений вы можете посмотреть на официальном ютуб-канале компании RichAdvert).

Многолетний опыт и сотни успешных кейсов по разным нишам трафика арбитража позволяют Виталию Стеценко и его команде понимать, куда движется рынок и успешно реализовывать сложную на первый взгляд бизнес-формулу: “собственная CPA-сеть + закрытое обучение арбитражу трафика+ собственная арбитражная команда”.

В этой формуле ключевое значение имеет актуальность схем, по которым идёт работа. Обучение построено по принципу того, что в курсах РичАдверт вы получаете те связки и решения, которые используют действующие арбитражные команды.

Поэтому обучение в РичАдверт является эффективным и позволяет зарабатывать в арбитраже даже с нуля, не имея предыдущего опыта на рынке арбитража трафика.

При этом есть как бесплатное обучение, так и платные курсы и вебинары, которые существенно ускоряют процесс подготовки “молодых бойцов” и минимизируют существующие риски.

Все же, набивать шишки самому, и познавать науку под бдительным надзором коуча — “две большие разницы”. Обучение в РичАдверт до безупречности отладил Виталий Стеценко. Отзывы учеников можно прочитать на официальном сайте richadvert.ru и на тематических ресурсах в интернете http://www.vnutri.org/richadvert/.

Несколько отзывов мы приведем ниже в этом материале.

Школа арбитража RichAdvert Виталия Стеценко. Кто идет в РичАдверт?

Заработок на арбитраже трафика подходит абсолютно всем, кто хочет развиваться и создать работающий, стабильный источник дохода в интернете:

тем кто начинает в арбитражке "с нуля" и совершенно "не в теме";

тем, кто уже пробовал различные варианты заработка в интернете или делал самостоятельные попытки в арбитраже трафика, но не достиг успеха;

тем, кому нужно отточить расширить свои компетенции и отточить существующие скилы;

тем, кто хочет построить успешный онлайн-бизнес, научиться работать на себя и зарабатывать нормальные деньги.

Школа арбитража трафика РичАдверт объединяет самых разных людей — с разных стран и регионов, с разным уровнем дохода и начальных знаний. Но всех их объединяет одно — стремление обеспечить себе финансовую независимость.

Сколько можно заработать на арбитраже трафика в 2020?

Правда в том, что арбитраж трафика остается одним из немногих вариантов заработка в интернете, куда можно зайти, располагая суммой всего в $500-1000. А отбить вложения и выйти в увесистый плюс можно спустя 1-2 месяца.

Стоимость обучения на курсах у Виталия Стеценко варьируется от нескольких долларо до тысяч долларов исходя из формата обучения и конкретной темы. Главное, что за эти деньги получает клиент РичАдверт — это то или иное готовое решение по заработку в арбитраже.

Например, точное название оффера, с которым можно работать, точные креативы, точный лендинг и точный подбор целевой аудитории. Также это называется “связкой”. Что позволяет выйти в плюс или, хотя бы, в ноль, буквально с первого дня активного обучения.

Всего за несколько месяцев обучения реально выйти на прибыль в 2-3 тыс., или больше. Подробнее о том, из каких составляющих складывается стартовый капитал для арбитражки в Facebook читайте по ссылке .

Интересно, что многие необоснованно считают, что арбитраж трафика — это КИДАЛОВО и РАЗВОД. Что этот метод не работает и не способен приносит прибыль. Такие люди, либо знают предмет обсуждения поверхностно, либо в отчаянной погоне за легкой прибылью бездумно слили все свои сбережения.

На самом деле арбитраж — не КИДАЛОВО и не РАЗВОД. Виталий Стеценко и РичАдверт, доказывают это. Обучение способно сэкономить до 90% времени и денег на тесты.

Виталий Стеценко. Отзывы учеников RichAdvert

Вот реальные отзывы на обучение в RichAdvert и курсы арбитража Стеценко Виталия. Приведем всего пару историй успеха и результаты учеников в денежном выражении.

Николай проходит обучение с декабря 2019 года по настоящий момент. Льет трафик на товарку в Google. Потратил на обучение $250. В январе 2020 получил $850. Прибыль по состоянию на конец января составляет 20-100$ в день.

Николай называет залогом успеха в арбитраже трафика хорошую практику и постоянные тесты. Все это и дала ему школа РичАдверт.

И напоследок мотивирующая история успеха Виктора Кравченко. Потратив около $400 и пойдя путем экспериментов Виктор получил хорошую прибыль уже в первый месяц обучения.

Скриншот с его выплатами выглядит достаточно убедительным вознаграждением за труды:

В этой истории были не только взлеты, но и падения. Виталий не отчаивается и не останавливается на достигнутом. Сейчас он в поисках хорошего оффера, на котором аппрув не просядет сразу после запуска. А в планах на будущее — развиваться и расти в арбитраже дальше. И мысли о франшизе, если реально попрет и подвернется пара единорогов.

Что важно в обучении арбитражу? Применять полученные знания на практике и не отчаиваться после неудач. Легких путей заработка Виталий Стеценко не предлагает. Отзывы это подтверждают. Нужно много и самоотверженно работать. И коучи РичАдверт помогают расти в этом направлении.

Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с информацией про Виталия Стеценко.