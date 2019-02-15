Чем отличается VDS от VPS

В наши дни программное обеспечение может иметь очень большой объем данных, который не удастся хранить на компьютере или съемном носителе. Для этого создали так называемые облачные сервера, которые имеют очень много свободного места и могут вмещать в себя любые программы и файлы данных.

Сегодня мы рассмотрим два вида таких ресурсов VDS и VPS и узнаем в чем их разница. Воспользоваться такими услугами можно на сайте https://cityhost.ua.

Что такое VDS или VPS

Эти обе аббревиатуры обозначают – виртуальные сервера, но вся суть заключается в одной букве. Буква D означает выделенный сервер, а P – частный.

Принцип работы у них один и тот же и заключается он в хранении данных на виртуальной машине. На одном персональном компьютере их может быть несколько, при этом будут работать они независимо друг от друга и иметь определенный набор характеристик.

Для начала стоит поговорить об преимуществах услуг VDS/VPS на основе виртуального хостинга. Плюсов тут не очень много, но о них стоит рассказать:

первым преимуществом является администрирование. Тот, кто владеет виртуально выделенным сервером имеет права на уровне root и в силах настроить всю систему под свои или конкретного проекта нужды;

второе преимущество — минимальное количество ограничений. Это означает что вы можете создавать сайты, базы данных и домены в таком количестве какое позволяют обеспечить ресурсы сайта;

несколько серверов, установленных на одной машине, будут работать независимо друг от друга, что является немаловажным преимуществом.

Минусы тут тоже присутствуют:

ценовая политика виртуально выделенных серверов намного выше, чем хостинга. Но разные сервисы предлагают различные прайсы на данный вид услуг;

потребность в администраторах. Виртуальные сервера нуждаются в администрировании и требуют от пользователей, которые будут с ними работать иметь знания и навыки в этой сфере.

VPS сервис использует технологию программной визуализации и поэтом его считают самым современным технологичным ресурсом. На нем у вас будет возможность переходить между тарифами без всяких проблем и приобретать новые усовершенствованные функции.

В свою очередь, VDS во время применения аппаратной визуализации, выделяет пользователю определенный объем ресурсов. Благодаря этому у вас появляется возможность переустановить операционную систему на любую другую без проблем. Также этот ресурс позволяет вам защитить ваш виртуально выделенный сервер от нежелательных соседей.