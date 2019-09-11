Платежная система Skrill: что это и как пользоваться

Сегодня в сети присутствует множество различных электронных платёжных систем. Однако, для жителей СНГ и Европы далеко не каждая из них подходит лучшим образом. Речь идёт об удобстве использования и, самое главное, о распространенности. При помощи Skrill Вы сегодня сможете вывести деньги практически с любого сайта. Регистрация не займёт у Вас длительное время. Разработчики предельно упростили процесс, при этом, не поступившись безопасностью. Конечно, когда речь заходит о деньгах, всегда приходится иметь дело с предоставлением личных данных. Scrill – это бывший MoneyBookers. За сохранность конфиденциальной информации можно не переживать.

На сайте https://internetboss.ru/skrill-koshelek/ Вы сможете ознакомиться с полным разбором платёжной системы. Ниже будут указаны лишь самые основные тезисы, которые читателю позволят понять, действительно ли имеет смысл использование Skrill.

Как зарегистрировать аккаунт?

Skrill имеет некоторые сходства с Paypal. Суть в том, что Вашим идентификатором в системе является адрес электронной почты. При его выборе обращайте внимание на то, чтобы адрес обладал устойчивым паролем.

Процесс регистрации идентификатора выглядит следующим образом:

указание ФИО;

выбор страны и валюты;

указание реального адреса;

указание номера телефона.

Многих смущает необходимость прописывания реального адреса прописки. На самом деле на этот адрес не будет приходить никаких писем. Но в случае утери доступа к идентификатору по каким-то причинам, через свой адрес Вы всегда сможете быстро и без особых усилий восстановить его.

Номер телефона также требуется исключительно для «внештатных» ситуаций.

Как пользоваться Skrill?

Первое, что рекомендуется сделать – «прикрутить» банковскую карту к идентификатору. Это позволит обналичивать деньги практически в любом банкомате (если картой является Visa). Настоятельно рекомендуем использовать именно Визу, а не MasterCard.

В последующем идентификатор можно указать на сайтах, через которые Вы планируете выводить собственные средства. Комиссия за вывод с сайтов на Skrill составляет порядка 1$.

При выводе средств из Skrill на банковскую карту – 7%. Можно заказать SWIFT перевод. В этом случае комиссия – 5,5EUR + комиссионные банка, который обслуживает перевод. Но в любом случае комиссия вряд ли превысит 25$.

Помните о том, что Skrill все операции производит в EUR (конвертирует любую валюту)!

В видео демонстрируется вывод денег через платёжную систему Skrill: