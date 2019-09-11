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Платежная система Skrill: что это и как пользоваться

11 сентября 2019

Сегодня в сети присутствует множество различных электронных платёжных систем. Однако, для жителей СНГ и Европы далеко не каждая из них подходит лучшим образом. Речь идёт об удобстве использования и, самое главное, о распространенности. При помощи Skrill Вы сегодня сможете вывести деньги практически с любого сайта. Регистрация не займёт у Вас длительное время. Разработчики предельно упростили процесс, при этом, не поступившись безопасностью. Конечно, когда речь заходит о деньгах, всегда приходится иметь дело с предоставлением личных данных. Scrill – это бывший MoneyBookers. За сохранность конфиденциальной информации можно не переживать.

На сайте https://internetboss.ru/skrill-koshelek/ Вы сможете ознакомиться с полным разбором платёжной системы. Ниже будут указаны лишь самые основные тезисы, которые читателю позволят понять, действительно ли имеет смысл использование Skrill.

Как зарегистрировать аккаунт?

Как зарегистрировать аккаунт?

Skrill имеет некоторые сходства с Paypal. Суть в том, что Вашим идентификатором в системе является адрес электронной почты. При его выборе обращайте внимание на то, чтобы адрес обладал устойчивым паролем.

Процесс регистрации идентификатора выглядит следующим образом:

  • указание ФИО;
  • выбор страны и валюты;
  • указание реального адреса;
  • указание номера телефона.

Многих смущает необходимость прописывания реального адреса прописки. На самом деле на этот адрес не будет приходить никаких писем. Но в случае утери доступа к идентификатору по каким-то причинам, через свой адрес Вы всегда сможете быстро и без особых усилий восстановить его.

Номер телефона также требуется исключительно для «внештатных» ситуаций.

Как пользоваться Skrill?

Как пользоваться Skrill?

Первое, что рекомендуется сделать – «прикрутить» банковскую карту к идентификатору. Это позволит обналичивать деньги практически в любом банкомате (если картой является Visa). Настоятельно рекомендуем использовать именно Визу, а не MasterCard.

В последующем идентификатор можно указать на сайтах, через которые Вы планируете выводить собственные средства. Комиссия за вывод с сайтов на Skrill составляет порядка 1$.

При выводе средств из Skrill на банковскую карту – 7%. Можно заказать SWIFT перевод. В этом случае комиссия – 5,5EUR + комиссионные банка, который обслуживает перевод. Но в любом случае комиссия вряд ли превысит 25$.

Помните о том, что Skrill все операции производит в EUR (конвертирует любую валюту)!

В видео демонстрируется вывод денег через платёжную систему Skrill:



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