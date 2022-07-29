Пластиковые окна на дачу — какие лучше выбрать
креатив как образ жизни

Пластиковые окна на дачу — какие лучше выбрать

29 июля 2022

Новомодная тенденция установки в жилье пластиковых окон не обошла стороной и дачи. Но в этой области процессу характерны свои особенности. Оконные проемы в многоквартирных домах, за некоторым исключением, имеют одинаковые размеры. Подобрать под них готовое пластиковое окно в магазине не составляет больших проблем. Дачи в большинстве случаях строятся по индивидуальным проектам, поэтому о каких-либо стандартах речь не идет.

В каждом отдельном случае требуется обращаться в компанию, которая занимается изготовлением и установкой пластиковых окон. На объект приезжает замерщик и уже по снятым размерам осуществляется изготовление оконной конструкции. Аким именно будет окно – «теплым» или «холодным» определяется время проживания на даче – постоянное или периодическое. В последнем случае достаточно будет однокамерного окна, которое стоит на порядок дешевле, по сравнению с многокамерным. По выгодной цене купить пластиковые окна недорого можно на сайте компании oknaplusdnr.com.

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Особенности дачных оконных проемов

Сегодня в большинстве случае дача является местом загородного отдыха. Для таких дач характерно наличие веранды, которая была остеклена с помощью панорамных окон.

Внутренние помещения должны время от времени проветриваться, а это значит, что окна должны быть оснащены открывающимися створками. Глухие системы, заказ которых и установка обойдутся недорого, использовать не рекомендуется. Кроме этого, каждая вторая современная дача имеет мансарду. В этом помещении оконные проемы могут иметь какую угодно конфигурацию – овал, многогранник, треугольник.

В свободной продаже оконный конструкции с такой конфигурацией найти невозможно, их изготавливают только на заказ. Обязательно, что бы система открывалась, для проветривания мансарды и доступа свежего уличного воздуха.

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Достоинства пластиковых окон для дачного домика

Если не затрагивать теплоизоляцию и шумопоглощение, то на первое место выходит простота ухода и обслуживания пластиковых окон.

Дача, это место, которое используется для отдыха, может посещаться в течении года несколько раз, за исключением летнего периода, когда она может использоваться как место постоянного проживания.

Поэтому тратить время на ремонт, восстановление функциональности деревянных окон, времени может просто не быть. Пластиковые окна в постоянном ремонте и уходе не нуждаются, а чтобы они приобрели свой прекрасный первоначальный вид, достаточно сделать влажную уборку с применением бытовых моющих средств.



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