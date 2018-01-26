Бейджи придумали для упрощения процесса общения – клиент сразу же посмотрит зону груди сотрудника и сможет обратиться к человеку по имени.

Раньше их делали из бумаги, точнее – бумажным был только носитель с информацией. Его вставляли в пластиковый футляр, после чего размещали на груди сотрудника.

Такой способ идентификации персонала заметно устарел, ему на смену пришли пластиковые бейджи. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, информация на них не выцветает, можно выбрать оформление из большого ассортимента цветов и оттенков.

Преимущества бейджей из ПВХ:

Практичнее картона, но дешевле металла.

Можно нанести эмбоссированный текст или же лазерную гравировку.

На пластик легко наносятся изображения любой сложности: картинки, логотипы, а также фотографии. Поэтому бейджик можно снабдить фотографией сотрудника, что сделает практически невозможным его использование мошенниками.

Многообразие способов крепления – бейджи закрепляются с помощью булавки, ленточки, клипсы, наклейки и т. д. Наиболее доступным и распространенным способом крепления является булавка. Магниты и зажимы стоят дороже, но при этом они не повреждают ткань одежды.

Используется пластик с толщиной 0,76 мм – он является оптимальным с точки зрения выносливости, массы, простоты обработки, а также стоимости.

Сфера использования

Пластиковые бейджи носят сотрудники кафе, ресторанов, гостиниц, банков и других заведений с большой посещаемостью.

Именные бейджи с фирменными логотипами почти всегда положительно воспринимаются сотрудниками как символ причастности к работе компании.

Что размещают на бейдже?

Типичный пластиковый бейдж содержит следующую информацию:

Имя сотрудника – обычно пишут только имя, отчество и фамилия являются редкостью. Имя занимает 25-30% свободного места таблички. Имя размещают по центру бейджика и пишут его крупными буквами. Способ идентификации – его роль выполняет штрих-код или QR-код. Это нужно для безопасности, а также для быстрой идентификации сотрудников. Например, можно начать работу за кассовым аппаратом, просто проведя штрих-кодом по сканеру. Логотип компании и корпоративные цвета – бейдж является продолжением общего стиля сотрудника, он должен подходить под униформу и гармонировать с ней.

Заказ бейджа в компании PlusCard – это творческий процесс, который не ограничивается лишь функциональностью и банальным указанием на карточке имени сотрудника.

Сотрудники компании помогут заказчику определиться с внешним видом изделия и сделать бейдж особенным.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией для офисных сотрудников.