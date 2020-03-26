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Пинцет топорик для наращивания ресниц — что это и как им пользоваться
26 марта 2020

Процедура наращивания ресниц позволяет кардинально преобразить внешность женщины. Сегодня существует масса методов наращивания. Предпочтительным остаётся пучковое 3D-наращивание. Оно позволят добиться натуралистичного эффекта. Правильно наращенные ресницы сокращают время создания дневного макияжа. Однако, для достижения максимально положительного результата мало лишь опыта мастера. На передний край выходит специализированный инструмент. В данном случае речь идёт о пинцетах.

Сложность заключается в том, что при пучковом наращивании ресницы вначале требуется разделить и затем поштучно установить в конкретную область века. Одного лишь прямого пинцета для вышеозначенной работы будет недостаточно. Пинцет-топорик наращивания ресниц – техническая необходимость. Но выбирать подобные пинцеты требуется не только по форме губок.

Важные критерии выбора

Важные критерии выбора

Таковыми уместно считать:

  • геометрические размеры ручки пинцета (длина и ширина);
  • форма полотна;
  • высокая точность схождения губок;
  • жёсткость;
  • заточка.

Важно, чтобы пинцет удобно лежал в руке. Производители сегодня предлагают широкий ассортимент пинцетов, которые различаются лишь длиной ручки. Данный параметр напрямую связан с шириной ладони мастера.

Схождение полотен – не менее важная характеристика при выборе пинцетов для наращивания. Нужно ли говорить о том, насколько кропотливая работа требует выполнения?

Если полотна не сходятся с высокой точностью, надёжно удерживать ресничку не удастся. Следовательно, качество наращивания стремится к нулю.

Пинцеты – это расходный материал?

Пинцеты – это расходный материал?

Всё зависит от изначального качества инструмента. Даже высококачественный инструмент требует заточки уже через 7-9 месяцев. Если же пинцет случайно уронили на твёрдую поверхность, вполне возможно, заточка потребуется и раньше.

Выполнить качественно заточку пинцета самостоятельно практически невозможно. Здесь важен угол и усилие, которое создаётся при заточке. Настоятельно рекомендуем сдавать инструмент на заточку профессионалам.

Большинство мастеров предпочитает всегда иметь под рукой запасной комплект инструментов. При таком подходе форс-мажорных ситуаций не возникнет. Отдавайте предпочтение пинцетам, выполненным из закалённой стали (предлагается широкий ассортимент сплавов).

В видео рассказывается о том, как подобрать идеальные пинцеты для наращивания ресниц:

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