Первый класс: важные хлопоты

Первоклашки — народ особый, и первый класс — пожалуй, самый ответственный в жизни как самого школьника, так и его родителей. А потому стоит принять к сведению несколько простых советов для того, чтобы школьная жизнь была для всей семьи источником только хороших новостей.

Родителям первоклассника необходимо усвоить, что за все его промахи и неудачи они также ответственны в равной степени. Атмосфера, царящая дома, отражается в поведении маленького ученика как в зеркале.

Если в семье нет четких правил поведения, ребенок не знает, когда и что он должен делать, оказавшись в другой обстановке. Если дома конфликты, скандалы — не ждите от своего ребенка блестящей успеваемости. Вы ведь не работаете «на все сто», когда на душе кошки скребут.

Не нужно повышать тон в разговоре с ребенком — даже если он провинился или что-то забыл, не понял. И уж тем более — не учите уроки «из-под палки», так можно отбить охоту к учебе на долгие годы.

Ведь дети нередко воспринимают домашние задания едва ли не как наказание, а этого допускать нельзя. Помните, что непрерывное чтение или письмо должно занимать не более десяти минут — после этого нужно сделать перерыв, отвлечься, выполнить несколько упражнений для глаз.

Чтобы проверить домашнюю работу у школьника, лучше использовать готовое домашнее задание.

Например, чтобы проверить правильность выполненой домашней работы по литературному чтению и русскому языку, используйте https://решебник-ответ.рф/мой-алфавит-прописи-1-класс-климанова/ ГДЗ к прописям Климановой.

Чтобы маленькому ученику было легче освоиться в новой для него школьной обстановке, нужно обязательно приучить его к порядку. И, конечно, приучиться к новому режиму дня самим родителям.

Вы, наверное, уже столкнулись с такой проблемой: утром ни на что не хватает времени. Если вы вместе со своим школьником буквально выбегаете из дома, чтобы успеть к звонку — стоит основательно продумать организацию ваших совместных сборов.

Придя из школы, многие первоклашки утомлены и хотят поспать.

Не препятствуйте этому — пусть ребенок покушает и вздремнет. Дневной сон для него — отличное средство восстановить силы. После него и уроки учить легче, и сил для игр на свежем воздухе хватает. Обязательно выкраивайте время для пребывания ребенка на улице — хотя бы часик в день. Домашние задания — дело первой важности, но помните, что у ребенка обязательно должно быть свободное время.

Питание вашего школьника должно быть максимально разнообразным. Некоторые родители считают, что в связи с новой нагрузкой стоит кормить ребенка «настоящей» едой — то есть, мясом.

В то же время, часто отмечается недостаток в рационе школьников овощей, фруктов и рыбы — а эти продукты намного важнее и полезнее. Старайтесь кушать вместе с ребенком, чтобы он приучался правильно вести себя за общим столом — это пригодится ему во время школьных обедов.

Приучите своего школьника собирать ранец, приводить в порядок одежду и обувь с вечера.

Он должен ложиться спать в полной уверенности, что готов к завтрашнему дню. Ночной сон должен быть спокойным, комфортным и достаточно продолжительным. Если ребенок не спит днем, значит, нужно укладывать его спать на полчасика раньше.

Быть родителями первоклассника — и приятно, и хлопотно одновременно. И только от вас зависит, будут ли эти хлопоты приятными. Так что запасайтесь терпением и не забывайте, что дети всегда подражают родителям. А потому — во всем подавайте достойный пример!