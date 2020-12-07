Перевод документов с онлайн-сервисом бюро переводов e-posluga.com.ua

Для работы или выезда за границу необходим срочный перевод документов? Обращайтесь в онлайн-сервис e-posluga.com.ua и вам даже не придется посещать наш офис в бюро переводов в Херсоне.

Команда специалистов профессионально переведет любой документ, выполнит апостиль и легализацию документов. В своей работе мы объединили знания, высокий уровень сервиса и дистанционные технологии, благодаря которым еПослуга имеет возможность работать по всей территории Украины.

Качественный перевод документов в Херсоне

Благодаря современным технологиям, любой украинец, которому важно заказать быстрый перевод документов, может обратиться к нам в онлайн режиме. И совсем не важно, где человек находится, на территории государства или за границей.

Наше агентство практикует индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляет сервис по международным стандартам качества.

Принимаем к письменному переводу оригиналы и копии бумажных документов, а также тексты и документы в электронном виде.

Онлайн-сервис e-posluga.com.ua работает с разными формами предоставления документов. Если вы проживаете в Херсоне и вам удобнее всего общаться лично, то можете посетить наш офис и принести оригиналы документов.

Если необходимо сделать письменный перевод срочно, то стоимость услуги будет несколько выше обычной цены. Но зато вы получите профессиональный перевод в этот же день.

Если вы находитесь от нас далеко и вас интересует перевод документов онлайн, то мы готовы принять в работу скан копии документов в электронном виде. В некоторых случаях допускается четкое фото текста.

С какими тематиками специалистам (переводчикам, корректорам, редакторам, менеджерам) еПослуга приходилось работать.

Специалисты нашей компании готовы выполнить перевод документов в Херсоне любой срочности и сложности. Они работают с 45 языками мира. Наши редакторы, корректоры, менеджеры и переводчики имеют большой опыт в работе с разными тематиками, среди которых:

медицина;

экономика;

художественные тексты;

личные документы;

юриспруденция и др.

Помимо этого, мы оказываем дополнительные услуги, к которым относится оформление страховых продуктов, проставление в профильных министерствах штампа Апостиль, бухгалтерские консультации, получение многих разрешительных документов и оказание юридической помощи.

Обращаясь к нам, вы получаете возможность быстро и просто решить все необходимые задачи относительно оформления и перевода любых документов. Заказать услуги можно на нашем сайте.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про то, как заверить документы для перевода.