Наверное, каждый потенциальный покупатель первичной недвижимости прекрасно понимает, что при покупке жилья ещё на стадии застройки объекта, существует возможность большой экономии. Разница с жильём, которое будет реализовываться после сдачи объекта в эксплуатацию, может достигать 40%. Безусловно, всё зависит от уровня спроса (город, расположение объекта, планировка, инфраструктура и т.д.). Однако, обыватель даже не подозревает, что те же самые квартиры можно купить ещё дешевле, чем на стадии застройки!

На сайте pereustupka-spb.ru/house/na-korolyeva/ возможна переуступка жилых квартир. Для человека, который не связан с рынком недвижимости, термин «переуступка» звучит не совсем легально. На самом деле процедура абсолютно законная и не предполагает каких-то «обходных» путей или использования «дыр» в законе.

Почему при переуступке цены ещё ниже?

Процедура заключается в следующем. Кто-то покупает недвижимость в жилом комплексе, когда залит лишь фундамент. Покупатель в данном случае выступает в качестве инвестора.

Однако, свою долю в строящемся объекте он может реализовать. Такую возможность предполагает ЖК «На Королёва» (Спб, пр. Королёва, 62). В соответствии с договором собственник доли может её перепродать новому владельцу.

В результате сделки новый владелец получит право на истребование жилой недвижимости от застройщика.

Такой подход обеспечит Вам выгоду в приобретении жилья в 5-18% (сравнение выполняется относительно финальных цен, которые выставит застройщик после того, как объект будет сдан в эксплуатацию).

Этапы сделки переуступки жилья

Механика сделки выглядит следующим образом:

проверка предлагаемых условий;

сбор необходимого пакета документов;

заключение договора между сторонами;

регистрация договора после оплаты госпошлины.

Ещё на этапе обсуждения сделки крайне важно оценить её на предмет легальности. Вполне может оказаться так, что доля недвижимости находится в закладной у банка (наложено обременение) и т.д.

Под документальным сопровождением подразумевается разрешение самого застройщика на переуступку (такую процедуру поощряет далеко не каждый застройщик). Договор переуступки вступит в законную силу только после регистрации (важно оплатить госпошлину).

Отметим, что переуступка в принципе возможна в объектах, которые уже завершены на 80%.

Агент по недвижимости расскажет о том, что необходимо знать, приобретая недвижимость по переуступке: