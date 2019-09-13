Программа ВидеоМАСТЕР: обзор удобного конвертера видео

С развитием информационных технологий они стали доступны практически каждому. Смартфон больше не является предметом роскоши, как в начале 2000-х. Ввиду этого у пользователей гаджетов появились новые потребности. К примеру, быстрая и необременительная обработка отснятого видео. Конечно, существуют специализированные программные продукты, нацеленные на профессиональное использование. Вряд ли подобный инструмент будет полезен для рядового пользователя, который хочет попросту обрезать видео или повернуть его на 90 градусов.

Лучший конвертер для ваших видео практически по всем параметрам считается ВидеоМАСТЕР. Разработчики поместили в функционал программы абсолютно всё, что может потребоваться при обработке видео-файла. Простой, интуитивно понятный интерфейс позволит разобраться и воспользоваться нужными функциями за считанные минуты.

Какими функциями располагает ВидеоМАСТЕР?

С помощью означенного софта Вы в состоянии выполнять следующие действия:

конвертировать видео в любой современный формат;

обрезать видео или сращивать несколько роликов;

разворачивать видео;

увеличивать скорость воспроизведения видео;

работать со звуковой дорожкой (вплоть до полного извлечения);

цветокоррекция;

создавать GIF из видео;

накладывать эффекты.

В базовой версии присутствует около 350 заранее заготовленных шаблонов для конвертации видео в различные форматы. Вне зависимости от того, какие гаджеты у Вас имеются, Вы всегда сможете сделать так, чтобы желаемое видео воспроизвелось на конкретном устройстве.

Монтаж видео – классическая функция. Нередко её называют наиболее востребованной. Ведь продолжительные фильмы часто собираются из отдельных роликов.

Создание GIF из видео – тоже очень интересная опция. Сегодня многие чат-комнаты поддерживают использование собственных GIF-анимаций. Вы сможете удивить собеседника уникальным набором гифок собственного производства.

Лицензионная версия доступна каждому

Несмотря на широчайший функционал и простоту эксплуатации софта, разработчик установил вполне реальную и адекватную цену. Полный пакет (включая скидку) сегодня можно приобрести всего за 650 рублей.

Единожды заплатив означенную сумму, Вы получаете мощный инструмент для обработки видео. Напомним, ВидеоМАСТЕР входит в топ-3 видеоконвертеров по всему миру. Чего-то более эффективного попросту не существует.

ВидеоМАСТЕР способен даже стабилизировать изображение.

В видео даются рекомендации по работе с описанным программным пакетом: