Пенокартон достаточно широко используется в проектах по дизайну, а также в создании увеличенных и объемных копий фотографий, картин, планов технического и проектного характера.

Печать на пенокартоне требует ответственного подхода и максимальной внимательности, в процессе необходимо учитывать все особенности и порядок обработки материала. Заказать услугу печати на пенокартоне можно на сайте копицентра CopyTTKS тут.

Что такое пенокартон?

Пенокартоном называют соединение вспененного полистирола, или полиуретана, который заключен в картонный корпус. Конструкция материала позволяет использовать его для печати широкоформатных и объемных изображений. Монтаж конечного изделия не доставит затруднений, так как пенокартон очень легкий.

По своей структуре пенокартон выполнен в виде ячеистой поверхности, что придает дополнительное цепкое свойство при нанесении красящих составов. Материал имеет достаточную прочность, а также малую уязвимость к влаге. Что представляет собой печать на пенокартоне?

Печать на пенокартоне производится двумя способами: посредством прямого нанесения изображения, и методом накатки.

Непосредственное нанесение изображения на данный материал является хорошо устойчивым, картинка выглядит привлекательно, отмечается насыщенность оттенков.

Широко распространен именно прямой способ нанесения изображения, ввиду отличительных качественных характеристик. Прямая печать подойдет для оформления средних и небольших размеров картин, фотоаппликаций, проектной документации.

Способ нанесения посредством накатки используется преимущественно для однотипных изображений, где важно добиться стабильной контрастности.

Печать проектной документации

Пенокартон позволяет использовать его в качестве материала для нанесения различного характера проектных планов, чертежей, эскизных рисунков. Затраты на выполнение заказа варьируются в среднем и низком ценовом сегменте, что позволяет обеспечить доступность печати.

Печать объемных фото

Фотографии увеличенного размера очень хорошо смотрятся на поверхности из пенокартона. Наличие в материале целлюлозной составляющей делает холст интересным для фотографа.

Изображение наносится четко, без затруднений. Материал позволяет выводить в печать изображения любого формата и габаритов. Копии картин выглядят органично и красиво, вписываются в интерьер.

Удобство использования

В практическом применении материал не требует особых условий. Структура пенокартона позволяет в сжатые сроки обрабатывать большие объемы по печати продукции.

Актуально использовать соединение картона и вспененного полиуретана (или полистирола) в выполнении массовых заказов по копированию картин, увеличении фото, нанесения чертежей, планов, проектной документации любой сложности.