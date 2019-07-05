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Как изготавливают объемные буквы для вывески

5 июля 2019

Удачная реклама – залог продвижения бизнеса. Правильная наружная реклама – привлекает взгляды потенциальных потребителей.

Световая реклама вывески, в которых используются объёмные буквы, яркий тому пример. Специальные фирмы, которые занимаются наружной рекламой, всегда предлагают большой ассортимент такой продукции.

Почему реклама с объемными буквами привлекает потенциальных клиентов.

  • Она яркая и видна издалека. Небольшие магазины и ларьки, используя такой вид рекламы, могут рассчитывать на то, что их точка будет видна издалека в любое время суток. Чаще всего, буквы делают с подсветкой, используя неоновые лампочки – энергопотребление минимальное, а видимость максимальная.
  • Удобна в эксплуатации. Буквы, как правило, изготавливают отдельно одна от другой. При повреждении одной из них не требуется ремонта всей вывески, можно заменить только нужную букву.

Какие бывают рекламные объемные буквы.

  • Несветовые. Такой вид рекламы очень практичен и экономичен. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов: пластик, акрил, оргстекло, композитный материал.
  • Световые. Это очень выгодное рекламное решение для любого времени суток и сезона года. Такие вывески привлекают внимание и видны издалека. Буквы могут быть подсвечены полностью, частично, по контуру, только в углах и т. д. Для подсветки обычно используют светодиодные лампочки и ленты, которые потребляют минимальное количество электроэнергии.

Как изготавливают объемные буквы для наружной рекламы.

  • Разработка макета. Учитывая все пожелания заказчика, делается макет, который при необходимости можно изменить, уточнить или дополнить нужными элементами. Специалисты уточняют все детали и корректируют его согласно техническим характеристикам.
  • Согласно макету, на фрезерном станке вырезаются лицевые и задние части букв. В качестве материала для этого, как правило, используют оргстекло. Боковые части букв делают из ПВХ. Изготовленные таким способом объемные буквы можно окрасить в нужный цвет, можно частично нанести краску. Если заказчик хочет подсветку букв – это легко решается: на внутреннюю часть клеится светодиодная лента.

Сейчас очень популярны «медиа буквы» — это вывески из букв, когда светодиоды располагаются на внешней стороне. Такие вывески ярче выделяются в темноте. Практичность и долговечность светодиодов позволяет использовать их, несмотря на климатические условия региона.



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