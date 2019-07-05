Как изготавливают объемные буквы для вывески

Удачная реклама – залог продвижения бизнеса. Правильная наружная реклама – привлекает взгляды потенциальных потребителей.

Световая реклама вывески, в которых используются объёмные буквы, яркий тому пример. Специальные фирмы, которые занимаются наружной рекламой, всегда предлагают большой ассортимент такой продукции.

Почему реклама с объемными буквами привлекает потенциальных клиентов.

Она яркая и видна издалека . Небольшие магазины и ларьки, используя такой вид рекламы, могут рассчитывать на то, что их точка будет видна издалека в любое время суток. Чаще всего, буквы делают с подсветкой, используя неоновые лампочки – энергопотребление минимальное, а видимость максимальная.

. Небольшие магазины и ларьки, используя такой вид рекламы, могут рассчитывать на то, что их точка будет видна издалека в любое время суток. Чаще всего, буквы делают с подсветкой, используя неоновые лампочки – энергопотребление минимальное, а видимость максимальная. Удобна в эксплуатации. Буквы, как правило, изготавливают отдельно одна от другой. При повреждении одной из них не требуется ремонта всей вывески, можно заменить только нужную букву.

Какие бывают рекламные объемные буквы.

Несветовые . Такой вид рекламы очень практичен и экономичен. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов: пластик, акрил, оргстекло, композитный материал.

. Такой вид рекламы очень практичен и экономичен. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов: пластик, акрил, оргстекло, композитный материал. Световые. Это очень выгодное рекламное решение для любого времени суток и сезона года. Такие вывески привлекают внимание и видны издалека. Буквы могут быть подсвечены полностью, частично, по контуру, только в углах и т. д. Для подсветки обычно используют светодиодные лампочки и ленты, которые потребляют минимальное количество электроэнергии.

Как изготавливают объемные буквы для наружной рекламы.

Разработка макета . Учитывая все пожелания заказчика, делается макет, который при необходимости можно изменить, уточнить или дополнить нужными элементами. Специалисты уточняют все детали и корректируют его согласно техническим характеристикам.

. Учитывая все пожелания заказчика, делается макет, который при необходимости можно изменить, уточнить или дополнить нужными элементами. Специалисты уточняют все детали и корректируют его согласно техническим характеристикам. Согласно макету, на фрезерном станке вырезаются лицевые и задние части букв. В качестве материала для этого, как правило, используют оргстекло. Боковые части букв делают из ПВХ. Изготовленные таким способом объемные буквы можно окрасить в нужный цвет, можно частично нанести краску. Если заказчик хочет подсветку букв – это легко решается: на внутреннюю часть клеится светодиодная лента.

Сейчас очень популярны «медиа буквы» — это вывески из букв, когда светодиоды располагаются на внешней стороне. Такие вывески ярче выделяются в темноте. Практичность и долговечность светодиодов позволяет использовать их, несмотря на климатические условия региона.