Овсяница красная: описание и характеристики газонной травы

Овсяница красная ( Festuca rubra ) является популярным компонентом смесей семян садовых газонов. Но каковы уникальные свойства этой универсальной травы и какую пользу она принесет вашему газону?

Овсяницу красную держат в любом умеренном климате, даже на домашних газонах.

Ни одна другая газонная трава не может сравниться с Festuca rubra с ее тонколистными стеблями, которые растут пышными рядами, которые закручиваются и покрывают землю.

Это придает красной овсянице приятную двойственность не только как важную декоративную газонную траву, но и как обычную функциональную траву для полей для гольфа, позволяющую мячам для гольфа быстро катиться.

Овсяница красная помогает визуально улучшить приусадебные газоны, а также крайне мало требовательна к почве и климату. Вот почему мы включаем эту траву во многие семена премиум-класса для газонов Plantura.

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Происхождение и описание

Подобно многолетнему райграсу ( Lolium perenne ) и мятлику луговому ( Poa pratensis ), овсяница красная, также известная как овсяница красная ползучая, принадлежит к большому семейству трав, Poaceae. Различные подвиды овсяницы красной растут в умеренных климатических зонах Европы, Азии, Америки и Африки.

Некоторые из этих подвидов, как правило, растут группами, в то время как другие растут на большой площади через подземные побеги. Овсяница красная обыкновенная также может хорошо расти на более бедных и сухих почвах и даже переносит суровые зимы и тяжелый, частый выпас травоядных животных. Узкие листья серо-зеленые, голые.

Овсяница красная является многолетним растением и ежегодно вырастает в высоту от 20 до 80 сантиметров в естественной среде обитания. В середине-конце лета овсяница красная образует семена на двухлепестковых соцветиях.

Совет: Festuca rubra довольно вынослива, и ее можно регулярно глубоко подстригать.

Свойства и применение

Подвиды овсяницы красной иногда могут заметно отличаться друг от друга. Вот обзор некоторых общих характеристик Festuca rubra.

В следующей таблице мы суммировали то, что делает красную овсяницу такой особенной:



Характеристики Лист серо-зеленый и узкий;

различный характер роста в зависимости от подвида, от роста плотными группами до высокой регенеративности из-за подземных побегов Претензии Низкие требования к климату, почве и обеспеченности питательными веществами, широкий диапазон допустимых значений Долговечность Средний, варьируется в зависимости от подвида Использование Газоны для спортивных и игровых площадок, ремонт газонов, а также глубоко подстриженные и декоративные газоны Период прорастания и развития Относительно быстрое прорастание и начальный рост, хорошо подавляет сорняки Минимальная высота среза В зависимости от сорта от 6 до 20 мм; подходит для обычной глубокой резки Особые возможности Лучший лист из всех газонных трав

Festuca rubra может проявлять совершенно разные качества в зависимости от подвида. Некоторые подвиды растут группами, например Festuca rubra ssp. коммутативный. Этот подвид образует плотный, похожий на ковер газон, поэтому, к сожалению, повреждения газона невозможно восстановить с помощью бегунов.

Столоносные подвиды, такие как Festuca rubra ssp. rubra, с другой стороны, имеют тенденцию расти менее густо, но лучше способны быстро заделывать нежелательные оголенные участки на газоне.

Один взгляд на красно-коричневые колоски объясняет название Festuca rubra, которое на латыни означает «красный»...

Между прочим: поскольку характер роста разных подвидов настолько разнообразен, они прекрасно дополняют друг друга.

Где используется овсяница красная?

Поскольку овсяница красная устойчива к широкому диапазону мест обитания и климата, она является универсальной и популярной добавкой ко всем газонным смесям, предназначенным для газонов с низким и средним стрессом.

На затененных газонах привлекательна его теневыносливость, в то время как газоны для спортивных и игровых площадок и смеси для ремонта газонов, как правило, используют быструю регенеративную способность столоносных видов.

Благодаря своему прекрасному внешнему виду и способности образовывать пышный ковер, чрезвычайно тонкий лист овсяницы красной особенно ценен в качестве травы для типичных декоративных газонов и газонов для гольфа. Как ни странно, пастбищные животные, как правило, избегают красной овсяницы, что делает этот вид травы непригодным для кормления.

Различные сорта Festuca rubra

Селективное разведение овсяницы красной стремится поощрять положительные характеристики соответствующих подвидов, подавляя при этом менее привлекательные качества. Чтобы дать вам общее представление, вот несколько примеров, каждый из которых относится к разным подвидам красной овсяницы с разными особенностями роста.

Festuca rubra 'Chewing Red Fescue' (овсяница красная хохлатая):

растет медленно; красиво зеленеет зимой; очень тонкий лист; очень плотный дерн; хорошее подавление сорняков; умеренная стойкость; лучше всего подходит для игровых и спортивных газонов, а также декоративного газона

Festuca rubra 'Strong Creeping Red Fescue' (овсяница красная столоносная):

умеренно быстрорастущий; зимой не всегда остается зеленым; мелколистовой и средней плотности дерн; хорошее подавление сорняков и умеренная стойкость; подходит для менее напряженных видов спорта и игрового газона благодаря своей способности восстанавливать повреждения

Красная овсяница — популярный выбор для газона для гольфа, особенно мелко нарезанный вокруг чашки.

Festuca rubra 'Slender Creeping Red Fescue' (овсяница красная с короткими столонами):

растет довольно медленно; зимой остается относительно зеленым; чрезвычайно тонкий лист и чрезвычайно сочный дерн; конкурентоспособен с сорняками; низкая износостойкость; хорошо подходит для спортивных площадок, игровых площадок и декоративных газонов.