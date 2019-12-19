Суоминатан А. Digital @ Scale : Настольная книга по цифровизации бизнеса

Мы живем в эпоху, когда цифровая революция вошла в свою решающую фазу — интернет использует каждый второй житель Земли.

Целые отрасли — туристическая, телекоммуникационная, полиграфическая и др. — претерпевают кардинальные изменения из-за появления цифровых игроков. В эпоху цифровых технологий выживание компаний зачастую зависит от того, способны ли они пересмотреть свои отношения с клиентами, переосмыслить такие важные элементы собственной бизнес-модели, как производственный контроль и взаимодействие с поставщиками, а может, и вовсе изменить саму модель монетизации своих услуг.

Отказ признавать необходимость этих изменений чреват проигрышем и уходом с рынка. Что же конкретно нужно изменить именно в вашей компании и как это сделать? В этой книге вы найдете ответы на эти вопросы, узнаете опыт известных международных и российских компаний, что поможет вам и вашему бизнесу успешно провести цифровую трансформацию и с легкостью стать частью нового цифрового мира.

ISBN: 978-5-6042320-7-1