Отзыв о Qarat Invest от постоянного клиента

С появлением компании Карат Инвест в Нур-Султане инвестиционная деятельность стала доступной не только толстосумам, но и обычным смертным. Меня давно интересовали котировки акций, криптовалюта, фондовые рынки и биржи. Я даже пытался сам играть на Форексе, но не преуспел, видимо каких-то знаний и чутья не хватает. А когда Карат Инвест открыли свой офис, я сразу решил, что стану их партнером.

Тем более, что сумма, с которой можно зайти не так уж и велика – всего сто тысяч тенге. Лично я не то, чтобы без труда, но и не слишком напрягаясь такой вклад могу себе позволить сделать. Что еще мне понравилось – здесь подробно рассказывают, что и как они будут делать, сразу оговаривают все условия.

При этом все абсолютно законно, и даже есть гарантия возврата средств в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Да, конечно, потолок прибыли ограничен в тридцать шесть процентов годовых от суммы вложений, но и это куда лучше, чем любой банковский вклад, существующий на сегодняшний день. Подробную информацию о процентах я нашел на сайте qaratinvest.com

Причем можно выбрать, как и когда ты будешь получать дивиденды – сразу кучкой по истечению срока договора, или ежемесячно, в качестве дополнительной статьи дохода к основному заработку. Хотя, я думаю, что довольно скоро эта статья станет куда большей, нежели сам этот основной доход, главное не торопиться, и грамотно подойти к этому вопросу.

На сегодняшний день я целиком и полностью доволен тем, как Карат Инвест управляет моими средствами. Я могу контролировать каждый шаг, благо для этого в компании есть все – и связь через мессенджеры, и личный менеджер, готовый в любое время суток проинформировать о состоянии счета и общем положении и тенденциях.

Ну, и самое главное – стабильные выплаты. Без задержек. Как по часам. Я считаю, что это серьезный показатель надежности компании. В интернете множество положительных отзывов о Карат Инвест, к которым я с удовольствием и присоединяюсь. На самом деле, легко писать слова благодарности людям, честно делающим свое дело, и выполняющим все взятые на себя обязательства.

А еще у них есть некая программа лояльности, с помощью которой можно еще больше увеличить собственный доход. Я как раз планирую ей воспользоваться. И пусть пока прибавка в цифра выглядит не слишком впечатляюще, я верю, что это только начало долгого пути к финансовому благополучию, и не собираюсь никуда с него сворачивать. Я уверен, что Карат Инвест надолго стал моим партнером, и позволит мне достичь желаемого.

Евгений Долин, Нур-Султан