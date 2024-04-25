Особенности уборки в офисе

Чистота в офисном помещении — это приятное впечатление о компании, в случае встречи с клиентами. В том числе здоровье сотрудников и эстетика офиса. Рассмотрим основные особенности и этапы уборки.

Особенности офисной уборки

Уборка в офисе и в обычном жилом помещении существенно отличается.

Суть в создании чистоты, но специфика будет разной. Особенности офисной уборки будут следующими:

Количество людей значительно больше. А это значит, что загрязнений больше и дезинфекцию поверхностей и дверных ручек нужно проводить чаще.

Количество сотрудников определяет периодичность уборки. Если до 10 человек, то 1-2 раза в неделю будет вполне достаточно. Если больше, то через день или каждый день.

Проветривание необходимо, потому что в помещении много компьютерной и оргтехники, которые выделяют большое количество тепла.

Сотрудник клининга должен быть одет в специальную форму, всегда хорошо выглядеть. И при этом обладать такими качествами как доброжелательность и аккуратность. Потому что уборка подразумевается с взаимодействием большого количества людей и дорогостоящей техники.

Все это создает особые условия, которые должен соблюдать сотрудник клининга.

При этом в арсенале должны быть специальные средства для уборки.

Основные этапы уборки

Порядок и количество уборки в офисе определяется степенью загрязнения и условиями, которые выставляет руководство.

Но не смотря на это перечень этапов будет выглядеть следующим образом:

Открытие окон и проветривание помещения на 10-15 минут. Учитывается время года и наличие людей в офисе. В зимний период это делается без присутствия людей, в летний допускается наличие сотрудников.

Уход за цветами и растениями — полив и устранение пыли на листах, удаление ненужных, засохших отростков.

Устранение пыли с оргтехники сухой тряпкой, с полок и подоконников влажной. Шкафы и антресоли убираются раз в 1-2 недели.

Дезинфекция поверхностей, таких как дверные ручки, раковины и санузлы.

Уборка мебели с помощью специального пылесоса. Если поверхность кожаная — тряпкой, смоченной специализированным средством по уходу за подобными поверхностями.

Уборка пола с помощью пылесоса. Допускаются щетки и веники, но предпочтительнее использовать пылесос.

Уборка с использованием воды и дополнительных средств по уходу за полом. Принцип — от углов, перемещаясь к центру помещения.

Как правило, сотрудник по клинингу не убирает рабочие места людей в офисе, но это может входить в обязанности.

Главное условие — уборка возможна после согласия каждого отдельного сотрудника.

Таким образом, уборка офиса — специфичный вид клининга.

Желательно для такой деятельности нанимать опытного человека или обращаться в специализированную компанию, который занимается предоставлением услуг или сотрудников. От грамотности уборки в офисе зависит общее впечатление о компании, сохранность дорогостоящей офисной техники и здоровье сотрудников.