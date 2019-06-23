Особенности страхования авто в Казахстане

Статья содержит информацию о способах получения полиса страховки на территории республика Казахстан и ее особенностях. А более подробную информацию об автостраховании в Казахстане можно прочитать тут .

Система страхования

Согласно законодательству республики страхование делится на два вида:

обязательное включает в себя страхование всех видов транспорта местных и на время прибывших в страну иностранных лиц на своем автомобиле;

добровольное – является дополнительным видом страховки и не заменяет собой обязательное.

Иностранные лица, пересекшие границу республики на собственном автомобиле, обязаны приобрести страховку на контрольно-пропускном пункте. Цена страховки высчитывается с учетом количества водителей автомобиля и срока пребывания. Невыполнение этого требования, влечет за собой штрафы, установленные законом.

Для граждан республики, страховой полис действует в течение года. Как и в мировой практике, так в здесь, страховка автомобиля покрытие расходов в случае аварий на дороге или ситуации, причинивших вред транспортному средству.

Особенности страхования автомобиля

Система страхования авто в Казахстане отличается рядом отличительных свойств:

ее целью служит защита автовладельца от незапланированных расходов в пути;

короткие сроки выплаты страхового обязательства;

стимулирует соблюдать правила дорожного движения и оформления причин и последствий ДТП;

Казахстан не является участником международной системы страхования ОСАГО, поэтому наличие страховки другой страны не может служить основанием для отказа от казахского страхования;

Срок действия страхового полиса зависит от длительности нахождения на территории республики и составляет от 5 до 30 дней;

не требуется наличие полиса о страховании, так как с этого года, здесь введена электронная база данных, по которой при необходимости проверяют наличие страховки;