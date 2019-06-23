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Особенности страхования авто в Казахстане

23 июня 2019

Статья содержит информацию о способах получения полиса страховки на территории республика Казахстан и ее особенностях. А более подробную информацию об автостраховании в Казахстане можно прочитать тут .

Система страхования

Согласно законодательству республики страхование делится на два вида:

  • обязательное включает в себя страхование всех видов транспорта местных и на время прибывших в страну иностранных лиц на своем автомобиле;
  • добровольное – является дополнительным видом страховки и не заменяет собой обязательное.

Иностранные лица, пересекшие границу республики на собственном автомобиле, обязаны приобрести страховку на контрольно-пропускном пункте. Цена страховки высчитывается с учетом количества водителей автомобиля и срока пребывания. Невыполнение этого требования, влечет за собой штрафы, установленные законом.

Для граждан республики, страховой полис действует в течение года. Как и в мировой практике, так в здесь, страховка автомобиля покрытие расходов в случае аварий на дороге или ситуации, причинивших вред транспортному средству.

Особенности страхования автомобиля

Система страхования авто в Казахстане отличается рядом отличительных свойств:

  • ее целью служит защита автовладельца от незапланированных расходов в пути;
  • короткие сроки выплаты страхового обязательства;
  • стимулирует соблюдать правила дорожного движения и оформления причин и последствий ДТП;
  • Казахстан не является участником международной системы страхования ОСАГО, поэтому наличие страховки другой страны не может служить основанием для отказа от казахского страхования;
  • Срок действия страхового полиса зависит от длительности нахождения на территории республики и составляет от 5 до 30 дней;
  • не требуется наличие полиса о страховании, так как с этого года, здесь введена электронная база данных, по которой при необходимости проверяют наличие страховки;

  • Требование полиса представителями милиции запрещено по Закону РК;
  • сумма штрафа за отсутствие страховки авто, определена в размере 10 минимальных зарплат;
  • возможность оформить полис онлайн. Для этого, при помощи расчетного калькулятора, высчитывается ее стоимость, производится оплата суммы через банк и документ можно получить по почте или с доставкой на дом;
  • страховая компания работает круглосуточно и при необходимости ее представитель, прибудет на место аварии, оформит документы и поведет необходимую консультацию;
  • Сохранность транспортного средства и возможность избежать непредвиденных ситуаций на дороге обеспечивает своевременное страхование авто. Приятного пути.



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