Как стать специалистом по информационной безопасности и как проходит обучение

Работа по специальностям информационной безопасности требует специальных профессиональных навыков, а уровень соответствующего образования необходимо подтверждать дипломами по официально утверждённым государственным образцам.

Но вместо дорогого широкопрофильного обучения в вузах в течение пяти лет есть альтернатива – пройти специальное узконаправленное обучение в Центрах дополнительного профессионального образования (ДПО) при Институте Информационной безопасности (ИИБ) https://institut-bezopasnost.ru/kursy-distantsionnogo-obucheniya/.

Дистанционная профессиональная подготовка

Институт представляет дистанционную форму обучения при Национальной Академии современных технологий (АСТ), зарегистрированной Министерством юстиции, и имеющей государственную лицензию на образование.

Институт является структурным подразделением Академии. С лицензией Академии можно ознакомиться на сайте образовательного надзора.

Институт проводит подготовку специалистов по двум направлениям:

Курсы повышения квалификации проводятся для действующих специалистов информационной безопасности один раз в три года для подтверждения их профессиональной пригодности и повышения мастерства. Подтверждением такой переподготовки является Удостоверение повышения квалификации. В случае, если слушатели курсов не подтвердят своё основное профильное образование, им выдаётся после окончания курсов Сертификат об этом.

Программа профессиональной переподготовки проводится для получения слушателями квалификации и дальнейшего трудового устройства по этой специальности. По окончании слушатели получают Диплом по установленному образцу.

В случае, если слушатели перед обучением не предоставили дипломы о высшем или среднем специальном образовании, они получат Свидетельство о переподготовке.

Но если эти слушатели закончили обучение в вузе позже, ИИБ сможет заменить Свидетельство, и выдать Диплом о переподготовке в короткий срок.

Выгодные преимущества

Обучение проходит дистанционно через интернет, и слушатели сами выбирают удобный график обучения.

И это имеет свои преимущества:

Основную работу можно не прерывать и не уходить в отпуск;

Цены ниже от очного обучения. Нет издержек на дополнительных очных преподавателей, обучение проходит по материалам, находящимся в кабинете сети интернет, с опытными профессиональными кураторами.

Экономятся средства на проезды и проживания в гостиницах;

Служба поддержки круглосуточно обеспечит ответы на вопросы;

Диплом официально установленного образца, который можно получить в Институте или получить по почте.

Как проходит обучение

Обучение в программах предоставляется любым гражданам, которые получили ранее высшее образование или среднее специальное.

Если граждане перед обучением не подтвердят такое своё образование, они получат Свидетельство вместо Диплома или Сертификат вместо Удостоверения.

До начала обучения необходимо предоставить следующие документы:

Копия диплома об образовании;

Копия паспорта;

Заявление и договор в подготовленных формах бланков, которые предоставляются в личном кабинете после заполнения анкеты.

Материалы для обучения предоставляются в личном кабинете и могут скачиваться.

Обучение проходит в соответствии с учебным планом и графиком обучения.

Для каждой лекции в обучении проводится тестирование.

Результаты тестов разрешается пересдавать несколько раз.

По итогу прохождения всех лекций и подтверждения тестирования проводится Итоговая контрольная работа, после которой сдаётся Итоговый экзамен.

В случае, если слушатель не успевает уложиться в сроки учебного плана, он может бесплатно продлить срок обучения.

По итогам переподготовки слушателям выдаётся Диплом установленного образца, а по итогам успешной переквалификации выдаётся соответствующее Удостоверение.