Особенности SEO-продвижения Интернет-магазина

Уже ни для кого не осталось сомнений, что максимальная эффективность торговых процессов становится возможной исключительно за счёт автоматизации и непосредственного выхода в сеть. Если предприниматель не предлагает свою продукцию через Интернет, вряд ли он сумеет эффективно конкурировать в своём сегменте. Проблема для большинства заключается в том, что отсутствует представление о продвижении в сети. А именно – какие инструменты использовать, чтобы не только бороться за конечного потребителя, но и побеждать.

Раскрутка сайта под ключ (подразумевается Интернет-магазин) – дело профессионалов. Если Вы полагаете, что прочтёте несколько статей в сети, посмотрите пару роликов и сможете самостоятельно выйти на лидирующие позиции в поисковой выдаче, спешим Вас расстроить – вероятность успеха непрофессионала в СЕО близка к нулю.

Корректные шаги в продвижении Интернет-магазина

Профессионалы рекомендуют придерживаться следующих нюансов:

изначально продумывается структура и состав Интернет-магазина;

подбирается оптимальный движок и шаблон для проекта;

прорабатывается контентная часть;

уделяется особое внимание юзабилити;

обеспечивается мобильная версия Интернет-магазина;

ведётся работа с рекламным продвижением (лингбилдинг, контекстная реклама и т.д.).

Начинать рекомендуется с глубокого анализа конкурентов. Действуйте по установленной схеме. Речь идёт о том, что создавать торговую площадку необходимо в актуальных трендах, но при этом не стоит забывать о собственном лице.

Иными словами, Ваша торговая площадка визуально должна отличаться и запоминаться потенциальному покупателю. Важно, чтобы Интернет-магазин был прост в использовании и понятен интуитивно.

Необходимо обеспечивать актуальность цен, их визуальную заметность. Помните о том, что первые эффекты от применения СЕО-стратегий удастся заметить лишь после трёх месяцев активной работы.

Увеличиваем конверсию, выходим в топ

Чтобы увеличить конверсию Интернет-магазина (переход посетителей в продажи), рекомендуется использовать низко- и среднечастотные запросы по продвигаемым карточкам товаров.

Причём для выхода в том по выдаче будет недостаточно лишь качественной подачи информации. Придётся существенную часть бюджета тратить на маркетинг. А именно – закупка ссылочной массы, формирование коммерческого ссылочного профиля, организацию поисковых сниппетов и т.д.

Не будем забывать и о контекстных рекламных сетях. В последнее время социальные сети предлагают эффективные инструменты продвижения для Интернет-магазинов (а именно – быстрый буст по аудитории).

В видео присутствует предложение по эффективной СЕО-оптимизации Интернет-магазинов: