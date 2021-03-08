Какие есть виды натяжных потолков и советы по выбору
креатив как образ жизни

Какие есть виды натяжных потолков и советы по выбору

8 марта 2021

Каждый человек своё жилое пространство желает сделать привлекательным и красивым. Ведь интерьер является важным показателем успеха владельцев. И потолок в этом вопросе также очень важен. Он должен вписываться в общий дизайн интерьера, иметь привлекательный внешний вид и быть качественным.

В современном мире особым спросом пользуются натяжные потолки. Но многие просто могут растеряться в процессе выбора из-за разнообразия вариантов. Ведь можно подобрать изделие на любой вкус и цвет.

Натяжные потолки отличаются влагоустойчивостью и практичностью, дизайнерским решением. Этот тип потолка может быть разделён на разновидности по многим параметрам: форме и материалу создания, дизайну и конструкции. Как сообщает aif.ru, на выгодных условиях натяжные потолки в Вологде предлагает компания Элит Строй.

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Разновидности

В зависимости от материала производства все потолки натяжного типа подразделяются на изделия из ткани и из плёнки ПВХ.

Но все они к каркасу крепятся при помощи багета. Он монтируется по всему периметру помещения и представляет собой специально предназначенный профиль.

Именно в него вставляются полотна, которые могут быть монтированы безгарпунным или же гарпунным методом. Потолок натяжного типа может отличаться и количеством уровней.

Наиболее простым является одноуровневый потолок. Он простой в уходе и обладает высоким периодом службы. Температурных перепадов конструкция не боится. На натяжном потолке возможно выполнить фотопечать. Окрас и фактура могут быть различными.

Также возможно сделать и многоуровневые потолки при помощи специально предназначенных профилей или же листов гипсокартона. Как правило, в конструкции используется несколько полотен. Благодаря такой особенности конструкция имеет весьма привлекательный внешний вид.

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Можно создавать натяжные потолки и со звукоизолирующими свойствами. Такая конструкция в свой состав включает специально предназначенные волокна из полиэфира. Именно оно поглощает звуковые волны.

Потолок с эффектом «звёздного неба» также пользуется спросом среди потребителей. В его составе используется специально предназначенное световое оборудование. Форма натяжной конструкции также может отличаться друг от друга.

Потолки могут быть многоуровневыми и плоскими, волнообразной или же арочной формы, конусовидной или же быть «дорогой в дюнах». Помимо этого, конструкция может подразделяться на глянцевую и матовую, а также сатиновую.



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