Особенности регистрации коммерческих структур

Когда возникает необходимость в начальной регистрации коммерческой деятельности в правовом поле Российской Федерации – необходимо тщательно ознакомиться с возможностями и требованиями к данной процедуре.

В противном случае – уже на этапе регистрации могут возникнуть значительные сложности, которые всё равно приведут к изучению необходимой информации.

Если в планируемой организации у вас незначительное количество сотрудников, а масштабы её коммерческой деятельности не выходят на серьезные масштабы даже в долгосрочной перспективе – наиболее приемлемым вариантом станет регистрация ИП (Индивидуальный Предприниматель).

В этом варианте вам не потребуется особых затрат, как временных, так и финансовых. Гораздо более сложным вариантом является оформление и регистрация общества с ограниченной ответственностью, о которой мы и поговорим ниже.

Для того, чтобы зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью в правовом поле Российской Федерации необходимо собрать пакет документов для налоговой инспекции, а также для ряда других надзорных ведомств, имеющих отношение к данному процессу.

Для налоговой службы необходимо предоставить квитанцию об оплаченной государственной пошлине, внести уставной капитал материальными средствами или денежным эквивалентом в размере 10 000 рублей.

Необходимо также подготовить устав и юридический адрес для будущей организации, причем адрес легко могут проверить на соответствие его причастности к будущему ООО.

Если это съемный офис, то требования обязывают указывать крайне точную информацию, включая этаж и точный номер помещения, а также потребуется гарантийное письмо от собственника арендованного офиса или склада.





Также необходимо будет выбрать систему налогообложения и профиль деятельности общества с ограниченной ответственностью. Невыполнение или ошибки в каком-либо пункте требований легко приведут к отказу в регистрации со стороны налоговой инспекции.

Подача пакета документов требует личного присутствия учредителя, либо, если это делает посредник – должна быть нотариально заверенная доверенность.

Таким образом мы видим, что процесс регистрации ООО – это достаточно трудоемкая процедура, которую вполне можно перепоручить соответствующим специалистам, оказывающим различные регистрационные услуги.

Стоит только отметить, что при выборе компании, которая возьмет на себя регистрацию вашего бизнеса – стоит обращать внимание на её квалификацию, иначе могут возникнуть в дальнейшем различные непредвиденные сложности.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про организационно-правовые формы коммерческих организаций.